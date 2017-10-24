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Кино из Поднебесной покажут в Поморье

24 октября 15:30 Архангельск Северодвинск События Международные связи

Программа китайских фильмов будет представлена на I Международном кинофестивале стран Арктики «Arctic Open», который пройдёт с 7 по 9 декабря в Архангельске и Северодвинске

В состав жюри «Arctic Open» входит председатель Северо-Восточного бюро Гонконгского спутникового телевидения (Китай) Сун Яоу. По его словам, кинофестиваль позволит обсудить пути сотрудничества и положит начало новым совместным проектам.

Фильмы производства КНР будут демонстрироваться во внеконкурсной программе. Их представят китайские продюсеры Сун Яоу и Шэнь Шу, а также член жюри фестиваля, президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин.

Северяне смогут увидеть две документальные картины: «У стен Москвы» и «Король красных разведчиков в Китае (Рихард Зорге)» и две художественные: «В поисках волшебного жемчуга» и «Балет в пламени войны».

Кстати, в последнем фильме снимался российский актер театра и кино Егор Корешков, который расскажет об этой работе зрителям фестиваля.

Министерство культуры Архангельской области

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