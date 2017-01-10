Сто проектов поддержит Минкульт России в 2017 году

100 грантов Президента России будут присуждены по итогам конкурса, объявленного Министерство культуры Российской Федерации в 2017 году.
Перечень разделов конкурса:
Конкурс призван содействовать формированию единого культурного пространства, созданию культурных ценностей и сохранению культурного наследия России.
В числе приоритетов также распространение лучших достижений в сфере культуры и искусства и развитие культурно-познавательного туризма.
Подробнее с правилами проведения конкурса и критериями оценки проектов можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Российской Федерации