Сто проектов поддержит Минкульт России в 2017 году

Президентские гранты будут распределяться по девяти номинациям

100 грантов Президента России будут присуждены по итогам конкурса, объявленного Министерство культуры Российской Федерации в 2017 году.

Перечень разделов конкурса:

музейное дело;



библиотечное дело;



художественные промыслы и ремесла, народное творчество;



изобразительное искусство, дизайн и архитектура;



музыкальное искусство;



хореографическое искусство;



театральное искусство;



цирковое искусство;



кинематография.



Конкурс призван содействовать формированию единого культурного пространства, созданию культурных ценностей и сохранению культурного наследия России.

В числе приоритетов также распространение лучших достижений в сфере культуры и искусства и развитие культурно-познавательного туризма.

Подробнее с правилами проведения конкурса и критериями оценки проектов можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Российской Федерации

Vинистерство культуры Архангельской области