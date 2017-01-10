Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Сто проектов поддержит Минкульт России в 2017 году

10 января 15:30 Общество
Президентские гранты будут распределяться по девяти номинациям
Президентские гранты будут распределяться по девяти номинациям

100 грантов Президента России будут присуждены по итогам конкурса, объявленного Министерство культуры Российской Федерации в 2017 году.

Перечень разделов конкурса:

  • музейное дело;
  • библиотечное дело;
  • художественные промыслы и ремесла, народное творчество;
  • изобразительное искусство, дизайн и архитектура;
  • музыкальное искусство;
  • хореографическое искусство;
  • театральное искусство;
  • цирковое искусство;
  • кинематография.

Конкурс призван содействовать формированию единого культурного пространства, созданию культурных ценностей и сохранению культурного наследия России.

В числе приоритетов также распространение лучших достижений в сфере культуры и искусства и развитие культурно-познавательного туризма.

Подробнее с правилами проведения конкурса и критериями оценки проектов можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Российской Федерации

Vинистерство культуры Архангельской области

Культура

10 января

Сто про­ек­тов под­дер­жит Мин­культ Рос­сии в 2017 году

9 января

Впер­вые в исто­рии фес­тиваль «Сия­ние Аркти­ки» прой­дёт в сто­лице Поморья

30 декабря

Более деся­ти тысяч юных жите­лей Поморья учат­ся в дет­ских шко­лах искусств

30 декабря

«Хрус­таль­ные зво­ны» вновь про­зву­чат в древ­нем Каргополе

30 декабря

Помор­ская филар­мо­ния приг­лаша­ет на экску­рсии по Кирхе

29 декабря

Ребята из Архан­гель­ской области спели в сос­таве свод­ного детс­ко­го хора России

29 декабря

Семь с полови­ной мил­ли­онов руб­лей – на раз­ви­тие муни­ципаль­ных домов культуры

28 декабря

Поморье учас­тву­ет в про­ек­те школь­ного туриз­ма «Уро­ки в горо­дах России»

28 декабря

Веро­ника Яни­чек: «Биб­ли­оте­ки Поморья вышли за рамки своей при­выч­ной дея­тель­нос­ти»

28 декабря

В Архан­гель­ске сос­то­ялась тра­дици­он­ная губер­нат­ор­ская ново­год­няя ёлка

27 декабря

Ито­ги-2016: в Архан­гель­ской области сос­то­ялось более 120 выставок

26 декабря

Андрей Кон­чал­ов­ский предс­та­вил архан­гело­гор­од­цам фильм «Рай»

23 декабря

В Архан­гель­ской области рас­тет число школь­ных туров

22 декабря

Более 100 биле­тов куп­лено по акции «Подари детям Новый год»

20 декабря

Юных артист­ов из цирка «Весар» под­дер­жат на област­ном и город­ском уровнях

20 декабря

В самый корот­кий день года севе­рян приг­лаша­ют на «День корот­ком­ет­ражно­го кино»

19 декабря

«Энер­гия успе­ха» помога­ет биз­несу зарабо­тать на сох­ране­нии народ­ных ремёсел

19 декабря

Стар­то­вал кон­курс на получе­ние регио­наль­ных пре­мий в сфере куль­туры и искусства

16 декабря

Экспе­рты оце­нили кра­соту дере­вень Поморья

Похожие новости

10 января Культура

Сто про­ек­тов под­дер­жит Мин­культ Рос­сии в 2017 году

9 января Общество

Впер­вые в исто­рии фес­тиваль «Сия­ние Аркти­ки» прой­дёт в сто­лице Поморья

30 декабря Культура

Более деся­ти тысяч юных жите­лей Поморья учат­ся в дет­ских шко­лах искусств

30 декабря Культура

«Хрус­таль­ные зво­ны» вновь про­зву­чат в древ­нем Каргополе

30 декабря Культура

Помор­ская филар­мо­ния приг­лаша­ет на экску­рсии по Кирхе

29 декабря Культура

Ребята из Архан­гель­ской области спели в сос­таве свод­ного детс­ко­го хора России

29 декабря Культура

Семь с полови­ной мил­ли­онов руб­лей – на раз­ви­тие муни­ципаль­ных домов культуры

28 декабря Культура

Поморье учас­тву­ет в про­ек­те школь­ного туриз­ма «Уро­ки в горо­дах России»

28 декабря Культура

Веро­ника Яни­чек: «Биб­ли­оте­ки Поморья вышли за рамки своей при­выч­ной дея­тель­нос­ти»

28 декабря Общество

В Архан­гель­ске сос­то­ялась тра­дици­он­ная губер­нат­ор­ская ново­год­няя ёлка

27 декабря Культура

Ито­ги-2016: в Архан­гель­ской области сос­то­ялось более 120 выставок

26 декабря Культура

Андрей Кон­чал­ов­ский предс­та­вил архан­гело­гор­од­цам фильм «Рай»

23 декабря Общество

В Архан­гель­ской области рас­тет число школь­ных туров

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия