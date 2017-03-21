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Открыт приём заявок на всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел»

21 марта 11:20 НКО

К участию в конкурсе приглашаются российские некоммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные учреждения из малых городов и сёл, планирующие реализовывать социокультурный проект в своем городе или поселении.

Цель конкурса – поддержка проектов в сфере культуры, направленных на сплочение и активизацию местных сообществ в малых городах и селах России с целью развития своих поселений и обладающих возможностью на своей основе формировать «центры притяжения» социокультурной активности для долгосрочного развития своей территории.

Конкурс проводит центр социальных технологий «Гарант» при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Максимальная сумма гранта – 700 тысяч рублей на один проект. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 мая 2017 года.

Более подробную информацию о порядке проведения конкурса можно найти на сайте конкурса, на сайте благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также на сайте центра «Гарант».

Контактное лицо: Татьяна Калинчук, телефон +7 (8182) 20-65-10, е-mail: kalinchuk@ngo-garant.ru.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Положение о конкурсе

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