Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Северян приглашают на открытие православного фестиваля в Москву

11 января 17:15 События

Открытие православного фестиваля культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София 2017» и праздничный концерт состоятся 3 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

В праздничной программе – выступление Президентского оркестра РФ, народного артиста России, солиста Большого театра Владимира Маторина, государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова, оркестра народных инструментов им. Л. Иванова (Республика Беларусь).

Главными участниками мероприятия станут работники социальной сферы малых городов и сельских поселений России. Сейчас идет работа по формированию Организаторами фестиваля выступили благотворительный Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси и приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.делегации из нашего региона. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте организаторов.

— Одним из важнейших условий развития сельских территорий, безусловно, является человеческий капитал. Необходимо всячески поддерживать инициативных неравнодушных граждан, а также формировать позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни, – рассказал о задачах фестиваля один из организаторов, солист Большого театра Владимир Маторин.

О готовности принять участие в мероприятии можно сообщить до 13 января 2017 года по электронной почте: chudina@dvinaland.ru или по телефону: (8182) 28-85-19.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

11 января

Моло­дёжь области под­ве­дёт итоги 2016 года на тра­дици­он­ном губер­нат­ор­ском приёме

11 января

Осен­ний при­зыв в Поморье выпол­нен на 100 %

11 января

Севе­рян приг­лаша­ют на откры­тие пра­вос­лавно­го фес­тива­ля в Москву

11 января

Флор­бол­ис­ты Архан­гель­ской области успе­шно выступи­ли в Шве­ции и Финляндии

11 января

Сбор­ная САФУ высту­пит на меж­дуна­род­ном фес­тива­ле команд КВН «КиВиН-2017»

11 января

Наци­ональ­ные парки Поморья – север­ные фор­посты Года экологии

11 января

Более 18 тысяч зри­те­лей посети­ли Архан­гель­ский театр драмы в праздники

11 января

Архан­гель­ские волон­тёры помог­ли дос­тавить ново­год­ние подар­ки в дома прес­таре­лых

10 января

Архан­гель­ские тен­нис­ис­ты нача­ли год с побед

10 января

В 2016 году охот­ники Поморья добы­ли 280 волков

10 января

Луч­шие социаль­ные про­ек­ты Поморья будут предс­та­влены на все­рос­сийск­ом уровне

10 января

Сто про­ек­тов под­дер­жит Мин­культ Рос­сии в 2017 году

10 января

Стар­то­вал про­ект «Род­ники Архан­гель­ской области»

10 января

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стар­ту­ет в тре­тий раз

10 января

Призы все­рос­сийск­их кон­курс­ов ждут моло­дых эко­ном­ис­тов из Архан­гель­ской области

10 января

Аркти­чес­кая «убор­ка» получа­ет про­дол­же­ние

9 января

Рож­дест­вен­ская лыж­ная гонка про­шла в Малых Корелах

9 января

Две район­ные газе­ты Поморья вошли в «Золо­той фонд прес­сы 2017»

9 января

Кадаст­ро­вая пала­та получи­ла новые полномо­чия

Похожие новости

11 января Общество

Моло­дёжь области под­ве­дёт итоги 2016 года на тра­дици­он­ном губер­нат­ор­ском приёме

11 января Общество

Севе­рян приг­лаша­ют на откры­тие пра­вос­лавно­го фес­тива­ля в Москву

29 декабря Общество

В Вель­ске прой­дут ледо­вые автогонки

23 декабря Общество

Открыт приём заявок на област­ной фес­тиваль «Талан­ты Поморья»

23 декабря Общество

В Архан­гель­ске вновь вспом­нят о севе­ря­нах, погиб­ших в Афган­ис­тане

20 декабря Общество

За ежед­невный подвиг

20 декабря Губернатор

Ново­год­ний подарок «под ключ»

16 декабря Общество

В Поморье нача­лась под­гот­ов­ка к празд­но­ва­нию сто­ле­тия комсомола

14 декабря Общество

Голо­сова­ние за луч­шие про­ек­ты к юби­лею области: оста­лось две­над­цать дней!

14 декабря Общество

Дмит­рий Рого­зин: «Фо­рум «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» ста­вит амбици­оз­ные задачи»

13 декабря Общество

Буду­щее аркти­чес­кого туриз­ма с опо­рой на Поморье обсу­дят на фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

9 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «Юби­лей регио­на дол­жен быть напол­нен интер­ес­ными событями»

9 декабря Общество

В Архан­гель­ске отме­тят День памя­ти вои­нов, погиб­ших в Чечне

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия