Северян приглашают на открытие православного фестиваля в Москву

Открытие православного фестиваля культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София 2017» и праздничный концерт состоятся 3 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

В праздничной программе – выступление Президентского оркестра РФ, народного артиста России, солиста Большого театра Владимира Маторина, государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова, оркестра народных инструментов им. Л. Иванова (Республика Беларусь).

Главными участниками мероприятия станут работники социальной сферы малых городов и сельских поселений России. Сейчас идет работа по формированию Организаторами фестиваля выступили благотворительный Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси и приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.делегации из нашего региона. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте организаторов.

— Одним из важнейших условий развития сельских территорий, безусловно, является человеческий капитал. Необходимо всячески поддерживать инициативных неравнодушных граждан, а также формировать позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни, – рассказал о задачах фестиваля один из организаторов, солист Большого театра Владимир Маторин.

О готовности принять участие в мероприятии можно сообщить до 13 января 2017 года по электронной почте: chudina@dvinaland.ru или по телефону: (8182) 28-85-19.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области