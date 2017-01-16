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Выставку «Лики России» увидели около шестидесяти тысяч человек

16 января 17:30 Общество Архангельск

В Архангельске продолжает работу всероссийская художественная выставка «Лики России». В семи выставочных залах можно увидеть шесть тысяч работ.

Направление «Живопись» представлено в музее ИЗО, выставочном зале регионального отделения Союза художников, Архангельском музыкальном колледже, театре драмы им. М.В. Ломоносова и Доме молодёжи.

Народное и декоративно-прикладное искусство представлено в Гостиных дворах, графика – в библиотеке им. Н.А. Добролюбова.

Направление «Живопись» представлено в Архангельском музее ИЗОДиректор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова подвела первые итоги работы выставки:

«Особенно большим был поток посетителей в дни новогодних каникул. Кроме организованных групп, очень много семей. Рады, что недавно отреставрированная северная часть Гостиных дворов стала столь удачным фоном для произведений современного отечественного декоративно-прикладного искусства».

Старший научный сотрудник государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Дарья Эрдман подчеркнула:

«Впервые за многие годы в Архангельске состоялась выставка, дающая представление о современном искусстве нашей страны в его лучших образцах. Востребованность выставки у архангелогородцев и жителей области подтверждается её посещаемостью. К сожалению, речь идёт только о взрослой аудитории. Мы подготовили серьёзную экскурсионную программу для школьников и не теряем надежду увидеть детей на выставке». 

Отметим, что бесплатные экскурсии в музее ИЗО проходят каждые выходные.Идея проекта родилась в 2012 году. Организовать масштабную выставку помогло правительство Архангельской области. В подготовке было задействовано восемь учреждений культуры.

Совершенно бесплатно можно посетить сектор «Графика», который находится в библиотеке им. Н.А. Добролюбова. Здесь размещены 170 произведений графического искусства со всей страны.

Добролюбовка впервые принимает у себя настолько масштабную художественную экспозицию и столь значительное представительство людей искусства, – подчеркнула директор библиотеки им. Н.А. Добролюбова Ольга Стёпина. – Экспозиционная деятельность – одно из важных направлений нашей работы. Региональное отделение Союза художников – давний партнёр библиотеки.

Министерство культуры Архангельской области

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