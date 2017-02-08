В Поморье приступили к разработке уникального инвестпроекта в сфере агропрома

Варианты дальнейшей судьбы ФГУП «Архангельское», «Холмогорское» и «Котласское» рассматривались с двух точек зрения – экономической и научной

Перспективы развития федеральных предприятий, работающих на территории Поморья в сфере сельского хозяйства, обсудили на совещании под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Речь в первую очередь шла о ФГУП «Архангельское», «Холмогорское» и «Котласское». В общей сложности на этих предприятиях, имеющих статус племенных хозяйств, трудятся более трёхсот человек. Общая площадь их сельхозугодий превышает четыре тысячи гектаров. Основная продукция – картофель и молоко.

Варианты дальнейшей судьбы ФГУП рассматривались с двух точек зрения – экономической и научной.

Участие в дискуссии приняли представители Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, Архангельского НИИ сельского хозяйства и двух региональных министерств: АПК и торговли и имущественных отношений

Не допустить ликвидации

Эксперты сошлись во мнении: несмотря на непростую экономическую ситуацию на предприятиях, нельзя допустить их ликвидации. Более того, необходимо предпринять конкретные шаги для того, чтобы ФГУП «Архангельское», «Котласское» и Холмогорское» стали базой для научных изысканий в сфере АПК.

— Потерять предприятия в режиме «давайте просто продадим» недопустимо, – подчеркнул Игорь Орлов. – Создавая центр комплексного изучения Арктики в Архангельске, мы исходили из того, что его работа развернётся по ряду направлений, в том числе по развитию северного сельского хозяйства.

Как отметил глава региона, в числе важнейших направлений – выращивание экологически чистой продукции, развитие семеноводческой деятельности, сохранение племенного фонда холмогорской породы коров и мезенской породы лошадей.

С учётом федеральных интересов

Сегодня рассматривается идея по созданию на базе предприятий селекционно-семеноводческих центров (ССЦ).

Заместитель начальника управления ФАНО Артем Антохин отметил: федеральное ведомство весьма заинтересовано в создании такой производственной базы для научных центров.

— Если будет принято решение о создании ССЦ, это должно заинтересовать инвесторов, – сказал Игорь Орлов. – Поручаю правительству региона совместно с ФАНО и Архангельским НИИ сельского хозяйства начать работу над инвестиционным проектом.

«Продвигать на всех уровнях»

По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, рабочие совещания по разработке инвестпроекта с участием всех заинтересованных сторон будут проходить в еженедельном режиме.

— В числе ближайших задач – детальная ревизия имеющейся базы, которую можно задействовать под нужды научных организаций и потенциальных инвесторов для того, чтобы эти активы работали на благо региона, – сообщил Виктор Иконников.

В завершение обсуждения губернатор отметил: вопросы развития северного сельского хозяйства нужно продвигать на всех уровнях.

— На форуме «Арктика – территория диалога» я обязательно буду говорить об этом, – заявил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области