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Жителей Новодвинска и Пинеги познакомят с программой оценки качества жизни в малых городах

30 июня 18:15 Районы НКО

Презентация модульной обучающей программы «Повышение качества жизни в Архангельской области» состоится 4 июля в Новодвинске и 5 июля в посёлке Пинега. Принять участие во встрече смогут представители общественных организаций и активисты.

Дискуссия будет направлена на определение потребностей в повышении качества жизни на индивидуальном уровне и уровне территории. Кроме того, участники познакомятся с модульной обучающей программой «Повышение Данная методика оценки качества жизни разработана и опробована в Латвии в небольших городах и сельских территориях. Она основывается на восьми сферах жизни: физическое благополучие, эмоциональное благополучие, межличностные отношения, материальное благополучие, самоопределение, развитие личности, социальная интеграция и права.качества жизни в Архангельской области».

К участию приглашаются представители инициативных групп граждан и общественных организаций; активные жители, представители бизнеса, органов власти и другие заинтересованные лица.

Модераторами встречи выступят Аусма Пасторе, независимый эксперт НКО, автор обучающих программ и материалов, тренер семинаров и курсов, эксперт по развитию городских и сельских территорий и Марина Михайлова, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант»

Для участия в мероприятиях необходимо связаться с организаторами.

Контактное лицо – заместитель директора центра социальных технологий «Гарант» Татьяна Буриева, электронная почта: burieva@ngo-garant.ru, телефон: (8182) 20-65-10.

Архангельский центра социальных технологий «Гарант»

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