Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

20 декабря 15:40
Фото пресс-службы УФСБ по Архангельской области
Фото пресс-службы УФСБ по Архангельской области

В День работника органов безопасности РФ, который отмечается 20 декабря, в региональном управлении ФСБ России состоялось торжественное собрание.

С профессиональным праздником сотрудников управления поздравили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, глава Архангельска Игорь Годзиш и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Кононова.

В приветственном слове Игорь Орлов поблагодарил сотрудников управления за ответственный и профессиональный подход к работе:

«Вы всегда находитесь на передовом рубеже защиты нашего народа и государства, отвечая за предупреждение внутренних и внешних угроз, обеспечивая защиту национальных интересов. Ваша служба требует не только глубоких знаний, но и большой выдержки и личного мужества. Именно такие качества во все времена отличали сотрудников органов безопасности».

Глава региона отметил, что за прошедшие десятилетия не раз менялось название службы, совершенствовались законы, но для сотрудников госбезопасности неизменной оставалась ответственная работа по обеспечению государственной безопасности нашей Родины

— От вашей бдительности, оперативности, профессионализма во многом зависят спокойствие и благополучие россиян, – подчеркнул Игорь Орлов.

Глава региона поблагодарил ветеранов спецслужб за самоотверженность и честный труд, а также вручил награды и благодарственные письма особо отличившимся офицерам ФСБ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Последние новости

22 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «Севе­род­винск заслужи­ва­ет самых высо­ких оценок»

22 декабря Общество

Под­веде­ны итоги трид­цать пер­вой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

22 декабря Промышленность

Архан­гель­ская область гото­ва раз­мес­тить на своей тер­рито­рии аркти­чес­кий испыта­тель­ный полигон

22 декабря Районы

Новым гла­вой Виле­годс­ко­го райо­на стал Алек­сей Аксенов

22 декабря Общество

Шаг навстре­чу буду­щему: в Архан­гель­ске предс­та­вили улуч­шен­ную вер­сию экзоске­лета

22 декабря Общество

Аген­тство стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток обу­ча­ет муни­ципа­лов про­ек­тно­му управле­нию

22 декабря Губернатор

Моло­дёжь Поморья под­ве­дет итоги года на тра­дици­он­ном губер­нат­ор­ском приёме

22 декабря Общество

В Поморье сни­зилось коли­чес­тво ДТП

22 декабря Общество

Феде­раль­ная трас­са М-8 дой­дёт до аэро­пор­та «Архан­гельск»

22 декабря Промышленность

Госу­дарст­вен­ные наг­рады – соз­дате­лям под­вод­ного крей­сера чет­вёрто­го поколения

22 декабря Промышленность

Старт Года эко­ло­гии: общест­вен­ность, власть и биз­нес Поморья «све­рили часы»

22 декабря Здоровье

В новод­винс­кой боль­нице появи­лась новая сто­ма­то­ло­гич­ес­кая установка

22 декабря Культура

Более 100 биле­тов куп­лено по акции «Подари детям Новый год»

22 декабря Общество

Грант на соз­да­ние цен­тра для дет­ей-аут­ис­тов получи­ла бла­гот­вори­тель­ная органи­за­ция «Ангел»

22 декабря Общество

Рос­сийс­кие пара­лим­пийцы при­мут учас­тие в ново­год­нем спор­тивн­ом празднике

22 декабря Экономика

Рыбо­хоз­яйс­тве­нный ком­плекс: модер­низа­ция отрасли про­дол­жа­ет­ся

21 декабря

Нико­лай Евме­нов завер­ша­ет служ­бу на посту биз­нес-ом­будсме­на

21 декабря Общество

Семи­нар по про­фил­ак­тике кор­руп­ции в сфере гос­заку­пок про­шёл в Архан­гель­ске

21 декабря Общество

Дорож­ные объек­ты Поморья: под конт­ро­лем общест­вен­ности

21 декабря Общество

В Архан­гель­ске наз­вали луч­ших спор­тсме­нов 2016 года

21 декабря Образование

Навстре­чу ЕГЭ: школь­ники Поморья успе­шно спра­вились с пер­вым выпус­кным испыта­ни­ем

21 декабря Экономика

Депу­таты под­дер­жали ини­ци­ати­ву о сок­раще­нии внеп­лано­вых про­ве­рок бизнеса

21 декабря Образование

Новая пар­тия школь­ных автобу­сов поступи­ла в учеб­ные заведе­ния Поморья

21 декабря Районы

22 декаб­ря в Архан­гель­ске наг­ра­дят победи­те­лей «Зим­ней сказ­ки 2016»

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"gpz7y6ot","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":{"*strip":true},"headliner":null,"title":"Похожие материалы","readmore":"","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия