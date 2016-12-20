Игорь Орлов поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

В День работника органов безопасности РФ, который отмечается 20 декабря, в региональном управлении ФСБ России состоялось торжественное собрание.

С профессиональным праздником сотрудников управления поздравили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, глава Архангельска Игорь Годзиш и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Кононова.

В приветственном слове Игорь Орлов поблагодарил сотрудников управления за ответственный и профессиональный подход к работе:

«Вы всегда находитесь на передовом рубеже защиты нашего народа и государства, отвечая за предупреждение внутренних и внешних угроз, обеспечивая защиту национальных интересов. Ваша служба требует не только глубоких знаний, но и большой выдержки и личного мужества. Именно такие качества во все времена отличали сотрудников органов безопасности».

Глава региона отметил, что за прошедшие десятилетия не раз менялось название службы, совершенствовались законы, но для сотрудников госбезопасности неизменной оставалась ответственная работа по обеспечению государственной безопасности нашей Родины

— От вашей бдительности, оперативности, профессионализма во многом зависят спокойствие и благополучие россиян, – подчеркнул Игорь Орлов.

Глава региона поблагодарил ветеранов спецслужб за самоотверженность и честный труд, а также вручил награды и благодарственные письма особо отличившимся офицерам ФСБ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области