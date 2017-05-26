Жители Архангельска подарили библиотеке Плесецка 4500 книг

Для Плесецкой библиотеки полностью сформирована часть фонда художественной литературы (собрания сочинений и отдельные издания русской и зарубежной классики), но до сих пор необходимы детские книги и отраслевые издания

Напомним, пункт сбора литературы в помощь сгоревшей библиотеки в Плесецке располагается в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова. Сегодня необходимость сохраняется в произведениях таких авторов, как Маршак, Барто, Михалков, Паустовский, Пришвин.

Специалисты библиотечного дела отмечают: детские книги должны составлять 30 процентов от общего фонда библиотеки, однако на данный момент для Плесецкой библиотеки их собрано мало. По-прежнему без ограничений принимается краеведческая литература.

– Кроме этого, необходимы книги по философии, психологии, педагогике, менеджменту, истории, по вязанию, шитью и другой досуговой деятельности, – рассказала заведующая сектора комплектования и учета библиотечного фонда Любовь Хомутова. – Практически нет книг по литературоведению и искусству.

Люди передают книги ежедневно. Часть фонда художественной литературы уже сформирована. Департамент по внутренней политике администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области организовал сбор книг для Плесецкой библиотеки от землячеств, национально-культурных объединений и ветеранских организаций. В рамках этой акции было передано более 500 изданий.

Книги приносят и архангельские авторы. Юрий Окунев передал издания о Каргополье, своей литературой поделился историк Михаил Супрун. Сотрудники Добролюбовки начали работу по восстановлению электронного каталога Плесецкой библиотеки, уже подготовлено 500 записей.

– Мы искренне благодарны тем, кто откликнулся: спасибо вам за активную помощь! – сказала начальник отдела по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму администрации Плесецкого района Наталья Лебедева. – Уверены, что с такими отзывчивыми земляками мы соберём книги для библиотеки.

В настоящий момент сохраняется необходимость в оргтехнике: пока она найдена только для документоведа и бухгалтерии, которые продолжают работу в здании местной администрации, где им выделено помещение.

Также работает один библиотекарь по приёму книг (люди сдают литературу, которая была на руках в день пожара, приносят в дар свою) и методист: у учреждения в районе действует 16 филиалов и им требуется методическое обеспечение и восстановление сгоревшей документации.

По словам Натальи Лебедевой, остальные сотрудники направлены в оплачиваемые отпуска.

Сейчас решается вопрос о передаче библиотеке нового здания.

Министерство культуры Архангельской области