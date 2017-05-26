Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Жители Архангельска подарили библиотеке Плесецка 4500 книг

26 мая 9:15 Районы Общество Плесецк

Для Плесецкой библиотеки полностью сформирована часть фонда художественной литературы (собрания сочинений и отдельные издания русской и зарубежной классики), но до сих пор необходимы детские книги и отраслевые издания

Напомним, пункт сбора литературы в помощь сгоревшей библиотеки в Плесецке располагается в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова. Сегодня необходимость сохраняется в произведениях таких авторов, как Маршак, Барто, Михалков, Паустовский, Пришвин.

Специалисты библиотечного дела отмечают: детские книги должны составлять 30 процентов от общего фонда библиотеки, однако на данный момент для Плесецкой библиотеки их собрано мало. По-прежнему без ограничений принимается краеведческая литература.

 – Кроме этого, необходимы книги по философии, психологии, педагогике, менеджменту, истории, по вязанию, шитью и другой досуговой деятельности, – рассказала заведующая сектора комплектования и учета библиотечного фонда Любовь Хомутова. – Практически нет книг по литературоведению и искусству.

Люди передают книги ежедневно. Часть фонда художественной литературы уже сформирована. Департамент по внутренней политике администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области организовал сбор книг для Плесецкой библиотеки от землячеств, национально-культурных объединений и ветеранских организаций. В рамках этой акции было передано более 500 изданий.

Книги приносят и архангельские авторы. Юрий Окунев передал издания о Каргополье, своей литературой поделился историк Михаил Супрун. Сотрудники Добролюбовки начали работу по восстановлению электронного каталога Плесецкой библиотеки, уже подготовлено 500 записей.

 – Мы искренне благодарны тем, кто откликнулся: спасибо вам за активную помощь! – сказала начальник отдела по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму администрации Плесецкого района Наталья Лебедева. – Уверены, что с такими отзывчивыми земляками мы соберём книги для библиотеки.

В настоящий момент сохраняется необходимость в оргтехнике: пока она найдена только для документоведа и бухгалтерии, которые продолжают работу в здании местной администрации, где им выделено помещение.

Также работает один библиотекарь по приёму книг (люди сдают литературу, которая была на руках в день пожара, приносят в дар свою) и методист: у учреждения в районе действует 16 филиалов и им требуется методическое обеспечение и восстановление сгоревшей документации.

По словам Натальи Лебедевой, остальные сотрудники направлены в оплачиваемые отпуска.

Сейчас решается вопрос о передаче библиотеке нового здания.

Министерство культуры Архангельской области

Культура

29 мая

Про­фес­си­она­лов турин­дуст­рии приг­лаша­ют к учас­тию в конкурсе

26 мая

Веро­ника Яни­чек: «Пом­орье стало гос­тепри­им­ной пло­щад­кой для масш­та­бных меро­прия­тий»

26 мая

Жите­ли Архан­гель­ска подари­ли биб­ли­оте­ке Пле­сец­ка 4500 книг

25 мая

«День в биб­ли­оте­ке»: Доб­ролю­бов­ка приг­лаша­ет на игры, выставки и лекции

24 мая

В день сла­вян­ской письм­ен­ности и куль­туры севе­ряне спели Ломо­носо­ва

23 мая

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

22 мая

Слова Ломо­носо­ва ста­нут пес­ней в День сла­вян­ской письм­ен­ности и культуры

22 мая

Минис­терство образо­ва­ния и науки Поморья пере­дало книги для Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки

22 мая

Объяв­лен сбор средств на вос­ста­нов­ле­ние биб­ли­оте­ки в Плесецке

19 мая

Раз­ви­тие вод­ных тур­маршру­тов на юге области обсужда­ют на про­фильн­ом фору­ме в Котласе

19 мая

Закон­чен приём заявок на соис­ка­ние губер­нат­ор­ских гран­тов в сфере культуры

19 мая

Музеи и туро­пера­торы Поморья обсу­дят воз­мож­нос­ти сот­рудни­чес­тва на «Гоголе»

19 мая

Кар­гополь­ские туры рекомен­ду­ет коми­тет Мин­куль­та РФ по импорто­за­ме­ще­нию

19 мая

«Ночь музе­ев 2017» гото­вит для севе­рян уди­витель­ные открытия

17 мая

Жур­на­лис­там рас­ска­жут, что при­го­то­ви­ла «Ночь музе­ев» в 2017 году

17 мая

Выставка «Вой­на и мифы» при­со­еди­нит­ся к «Ночи музеев»

16 мая

Доб­ролю­бов­ка приг­лаша­ет отпра­зд­новать День библиотек

16 мая

День сла­вян­ской письм­ен­ности и куль­туры в Архан­гель­ске отме­тят выступле­ни­ем хоров

15 мая

Пле­сец­кой биб­ли­оте­ке нужны Пуш­кин и Толстой

Похожие новости

26 мая Культура

Жите­ли Архан­гель­ска подари­ли биб­ли­оте­ке Пле­сец­ка 4500 книг

22 мая Общество

Минис­терство образо­ва­ния и науки Поморья пере­дало книги для Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки

22 мая Районы

Объяв­лен сбор средств на вос­ста­нов­ле­ние биб­ли­оте­ки в Плесецке

25 мая Общество

В честь юби­лея Поморья с кос­модро­ма «Пле­сецк» запус­тили спут­ник ново­го поколения

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия