В Архангельске прошли соревнования «Лёд надежды нашей»

На стадион «Труд» пришли около двухсот молодых спортсменов

В начале февраля по всей России проходят соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

История этих стартов началась еще в советские времена. Многие знаменитые российские конькобежцы получили путевку в большой спорт именно на этих состязаниях.

В эти выходные, несмотря на мороз, на стадион «Труд» пришли около двухсот молодых спортсменов. Ребята соревновались в нескольких возрастных категориях, причем на лёд можно было выходить в коньках любых моделей.

Открыл соревнования руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. Он пожелал юным спортсменам крепкого здоровья, новых рекордов и отличного настроения.

Агентство по спорту Архангельской области