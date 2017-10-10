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В Архангельске пройдёт отборочный тур межвузовского чемпионата WorldSkills

10 октября 13:00 Архангельск Инновации

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова присоединился к движению WorldSkills Russia. Уже 25 октября в САФУ стартует отборочный этап межвузовского чемпионата WorldSkills.

Состязания пройдут по пяти компетенциям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей.

В состав команд САФУ, которые будут участвовать в чемпионате, войдут действующие молодые предприниматели, которые совмещают ведение собственного бизнеса с учёбой в вузе. Только по направлению «Предпринимательство» будут состязаться три команды, состоящие из представителей Высшей школы экономики, управления и права – будущих экономистов, менеджеров и управленцев.

— Экспертами движения WorldSkills будет оцениваться практическая значимость представленных студентами бизнес-планов, возможность их дальнейшей реализации и польза для региона и страны в целом. Благодаря чемпионату студенты получат много компетенций, которые помогут им в будущем, – приводит слова доцента кафедры экономики и предпринимательства САФУ Светланы Лупачевой пресс-служба федерального вуза.

Напомним, в феврале 2017 года в Архангельске прошёл первый в истории нашего региона чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia). В нём приняли участие 25 лучших представителей техникумов и колледжей. Для проведения турнира правительством Архангельской области было закуплено специальное оборудование, которое соответствует мировым стандартам.

Министерство образования и науки Архангельской области

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