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В Архангельской области гостят китайские актёры

5 июля 13:50 Культура Туризм Архангельск Международные связи

Группа молодых китайских актёров прибыла в Архангельск для знакомства с историей Русского Севера и заповедного Пинежья. 

В рамках обзорной экскурсии туристы из Китая познакомятся с достопримечательностями столицы Поморья, побывают в музее архангельского пряника и на экскурсии по проспекту Чумбарова-Лучинского.

Далее тургруппа направится на родину Иоанна Кронштадского в Суру. Остановятся гости из Поднебесной на родине Фёдора Абрамова – в деревне Веркола.

Напомним, что в Верколе гостила труппа артистов Малого драматического театра Санкт-Петербурга. Актёры научились косить траву, доить коров, прониклись атмосферой романа «Братья и сестры». Поездка настолько понравилась, что была рекомендована китайским коллегам.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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