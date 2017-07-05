В Архангельской области гостят китайские актёры

Группа молодых китайских актёров прибыла в Архангельск для знакомства с историей Русского Севера и заповедного Пинежья.

В рамках обзорной экскурсии туристы из Китая познакомятся с достопримечательностями столицы Поморья, побывают в музее архангельского пряника и на экскурсии по проспекту Чумбарова-Лучинского.

Далее тургруппа направится на родину Иоанна Кронштадского в Суру. Остановятся гости из Поднебесной на родине Фёдора Абрамова – в деревне Веркола.

Напомним, что в Верколе гостила труппа артистов Малого драматического театра Санкт-Петербурга. Актёры научились косить траву, доить коров, прониклись атмосферой романа «Братья и сестры». Поездка настолько понравилась, что была рекомендована китайским коллегам.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области