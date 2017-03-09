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В апреле из Архангельска стартует трансконтинентальная экспедиция

9 марта 17:00 Арктика Транспорт
Экспедиция «На Восток!» станет испытанием для уникальных вездеходов «Шерп» российской разработки
Экспедиция «На Восток!» станет испытанием для уникальных вездеходов «Шерп» российской разработки

14 апреля от Нулевой версты в Архангельске отравится в путь через всю Евразию экспедиция «На Восток!». Она проводится при поддержке Русского географического общества и администрации Санкт-Петербурга. Конечной точкой арктического маршрута длиной 10 тысяч км станет Петропавловск-Камчатский.

В путь отправятся восемь участников на четырёх вездеходах «Шерп». Это машины полностью российской разработки, две из которых серийные, еще две – экспериментальные. Вся техника пройдёт проверку в реальных суровых условиях северного бездорожья.

Маршрут экспедиции пройдёт по всем регионам Арктической зоны РФ: от Архангельска через Мезень и Нарьян-Мар на Норильск, оттуда через плато Путорана и весь северо-восток Сибири – до Камчатки. Достичь конечного пункта Маршрут экспедицииэкспедиции – Петропавловска-Камчатского – участники планируют в ноябре 2017 года.

Организаторы заявляют: цель экспедиции – обозначить проблемы транспортной доступности приарктических территорий в летний период.

Протяженность территории России и специфика рельефа всегда предъявляли особенные требования к решению транспортных задач: оказание медицинской помощи, проведение поисковых работ, тушение пожаров, геологическая и исследовательская деятельность напрямую зависят от техники, способной пройти по бездорожью.

Участники планируют также установить рекорд наибольшей протяженности сухопутного маршрута за Полярным кругом без использования общественных дорог. По некоторым участкам пути никогда не проходила никакая техника.

Руководитель экспедиции Анна Голубева отметила, что Архангельск выбран для старта экспедиции неслучайно:

«Здесь заканчиваются дороги и начинается тундра, простирающаяся вдоль берегов Северного Ледовитого океана».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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