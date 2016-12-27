Игорь Орлов поддержал идею создания центра помощи аутичным детям

Центр помощи аутичным детям будет открыт при поддержке регионального правительства и социального кластера Архангельской области

С предложением оказать поддержку и организовать содействие профильных министерств в создании такого центра к главе региона обратилась член правления региональной общественной организации «Общество помощи аутичным детям «Ангел» Мария Некрасова.

Разговор состоялся в общественной приёмной Президента Российской Федерации. Помимо губернатора на нём присутствовали заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, министр образования Поморья Игорь Скубенко и руководитель регионального социального кластера Юлия Ковалёва.



Мария Некрасова рассказала о планах по созданию в Архангельске специализированного центра по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их родителям.

На этот проект выделен президентский грант в размере 2,5 миллиона рублей. Подготовить заявку на получение гранта помогли представители социального Мария Некрасова пригласила главу региона на открытие центракластера и регионального правительства. Как сообщила Екатерина Прокопьева, администрация Архангельска уже определилась с помещением, где будущий центр будет размещён. Его планируется открыть в мае 2017 года.

— Сделана большая работа, которая, надеюсь, принесет пользу нашим детям, – рассказала Мария Некрасова.

Напомним, впервые представители «Ангела» обратились к губернатору с просьбой организации сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) на телепрограмме «Прямая линия».

По поручению Игоря Орлова была организована встреча с родителями детей-аутистов, по итогам которой была создана межведомственная группа по сопровождению людей с РАС и разработана региональная программа по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с аутизмом «Ты не один!».

Для реализации программы в 2017-2018 годах привлечен грант «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в размере 16 миллионов рублей.

– Проблема аутизма требует повышенного внимания со стороны органов власти. И я рад, что благодаря вашей неуспокоенности, поддержке Президента России и регионального правительства есть движение вперед, которое подкреплено финансовыми ресурсами, – подчеркнул Игорь Орлов.– Будем считать это точкой отсчета для решения непростых, но реализуемых задач. Нам вместе это по силам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области