От учебника по истории края до стрит-арта: поддержаны инициативы к 80-летию области

Около полутора десятков общественных инициатив к 80-летию со дня образования Архангельской области одобрили на заседании рабочей группы оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. Заседание под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова состоялось в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом».

Среди инициатив, получивших наибольшую поддержку общественности и представителей оргкомитета:



посадки деревьев в муниципальных образованиях в честь юбилея Архангельской области, в том числе с участием знаменитых земляков;



издание учебника по истории родного края и атласа Архангельской области;



изготовление набора открыток и фотографий, посвященных региону;



проведение в муниципальных образованиях открытых уроков по истории Поморья с участием волонтеров САФУ.

Кроме того, в числе инициатив – проведение юбилейного форума знаменитых земляков и Дней Архангельской области в муниципальных образованиях. Также 80-летию Архангельской области будет посвящён и ряд знаковых мероприятий, таких как Ломоносовские чтения и фестиваль уличных театров в Архангельске.

Найдут отражение при подготовке юбилея и идеи неравнодушных творческих северян. К примеру, создание в крупных городах и районных центрах стрит-арт по мотивам поморских сказок. Большое значение уделено и медиапроектам – от фотовыставок до серии видеороликов и телепередач, посвященных людям Севера и юбилейным датам в истории родного края.

Эти и другие инициативы были отобраны как получившие наибольшую поддержку общественности во время открытого голосования на сайте правительства Архангельской области.



Напомним, губернатор Игорь Орлов предложил сделать 80-летие образования Архангельской области по-настоящему народным праздником и вовлечь северян в обсуждение идей по подготовке к юбилейным мероприятиям. После детальной проработки эти инициативы будут включены в план основных мероприятий, посвященных памятным юбилейным датам в истории Архангельской области в 2017-2019 годах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области