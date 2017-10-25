О перспективах развития некоммерческих организаций (НКО) в Поморье журналистам рассказали первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Иван Дементьев, заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Михаил Кузьменко и директор центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова.

Пресс-конференция анонсировала ряд значимых событий, направленных на развитие некоммерческого сектора региона.

Первое из них – это проведение межрегиональной конференции «От мечты к реальности: как обеспечить устойчивость и развитие некоммерческого сектора Архангельской области». Она состоится 31 октября в Гостиных дворах и по традиции соберёт не только представителей региональной, муниципальной власти и НКО, но и ведущих федеральных экспертов, готовых делиться своими знаниями.

31 октября состоится заседание правительства Архангельской области, посвящённое анализу итогов поддержки НКО со стороны региона, а а ноябре центральным вопросом обсуждения на правительстве станет обеспечение доступа социально ориентированных НКО в систему предоставления государственных социальных услуг.

— В регионе создана стройная, многоплановая система поддержки деятельности социально ориентированных НКО. На протяжении целого ряда осуществляется грантовая система их поддержки по целому спектру направлений, – отметил Иван Дементьев.

На главный региональный конкурс по распределению грантов среди проектов НКО из бюджета области направляются средства в размере 7 миллионов рублей.

Три года подряд ещё два 2,5 миллиона рублей направляются для поддержки муниципальных программ по развитию НКО.

Свои конкурсы поддержки НКО проводятся по линии реализации государственной молодёжной политики, а также министерством культуры и министерством здравоохранения.

Участие НКО в региональных конкурсах, семинарах и конференциях позволило им добиваться успеха и на федеральном уровне.

Так, с 2013 по 2016 годы НКО региона активно принимали участие в конкурсах на получение президентских грантов, за эти годы в область привлечено 46 миллионов рублей.

По итогам первого конкурса президентских грантов 2017 года было поддержано 17 проектных заявок. Сумма привлечённых в регион средств составила 33 миллиона рублей.

На второй конкурс президентских грантов подали заявку 84 НКО Архангельской области. Итоги конкурса будут подведены в ноябре.

— За каждым проектом-победителем конкурса президентских грантов закреплён куратор из числа сотрудников профильных органов исполнительной власти с тем, чтобы помогать в реализации проекта. Как отметил Игорь Орлов, задача органов власти – помочь организациям заявленного результата, – сказал Иван Дементьев.

По словам заместителя министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Михаила Кузьменко, ведётся работа и по другому перспективному направлению, обозначенному в Послании Президента РФ и в Послании губернатора Архангельской области. Это – обеспечение планового доступа СО НКО в систему социальных услуг.

12 организаций Архангельской области включены в перечень поставщиков социальных услуг, при этом они находятся не только в областном центре. Так, индивидуальный предприниматель из Лешуконского района взял на себя обязательства по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами.

По словам Михаила Кузьменко, социально ориентированные организации Архангельской области обращены к той категории граждан, которым требуется комплексный ежедневный уход. Задача министерства – выступить своеобразным ресурсным центром для обучения НКО работе в этой системе.

Главным региональным ресурсным центром НКО по праву является центр социальных технологий «Гарант». По словам его директора Марины Михайловой, свою задачу центр видит в том, чтобы НКО становились настоящими профессионалами, чьи услуги, опыт, знания были востребованы в этом секторе экономики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области