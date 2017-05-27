Первый в России торговый дом Азербайджана появится в Архангельской области

Министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков встретился с делегацией Республики Азербайждан.

Напомним, накануне у делегации под председательством главы исполнительной власти Имишлинского района Республики Азербайджан Вильяма Гаджиева состоялась встреча с губернатором Поморья Игорем Орловым. Гости также приняли участие в XIX конференции малого и среднего предпринимательства В состав делегации под председательством главы исполнительной власти Имишлинского района Республики Азербайджан Вильяма Гаджиева вошли представители посольства Азербайджанской Республики в России, представители одной из крупнейших компаний Республики «Азерсун» и Центрального телевидения Азербайджана.Архангельской области.

На встрече особенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей, в частности – перспективе создания в регионе торгового дома Азербайджана.

— Это будет первый торговый дом Республики Азербайджан в Российской Федерации, – сообщил Вильям Гаджиев. – Для нас важно, чтобы в Архангельской области появился не просто торговый дом, мы бы хотели отреставрировать одно из исторических зданий Архангельска, объединить под его крышей торговый дом и центр дружбы имени Гейдара Алиева. Более того, мы рассматриваем перспективу открытия аналогичной площадки Архангельской области в нашем районе.

Как отметил Семён Вуйменков, создание торгового дома и центра дружбы станет мощным драйвером на пути развития экономического и культурно-образовательного сотрудничества с Азербайджанской Республикой.

— Потенциал Архангельской области в торгово-экономических отношениях не ограничивается древесиной и изделиями из неё. Стоит обратить внимание и на сельхозпродукцию региона – возможны поставки мяса, молока, семенного картофеля, богатых витаминами северных ягод. Уникальной является продукция, Республику Азербайджан с Архангельской областью связывает проверенное десятилетиями сотрудничествопроизводимая водорослевым комбинатом. При открытии торгового дома в Азербайджане могут быть представлены северные народные промыслы, – подчеркнул Семён Вуйменков.

Отметим, что Республику Азербайджан с Архангельской областью связывает особенное, проверенное десятилетиями сотрудничество.



Дело в том, что в советские времена союзные республики официально осуществляли шефство над нечерноземными регионами РСФСР. Примечательно, что в рамках этой кампании Азербайджанская ССР сотрудничала именно с Архангельской областью.

Семён Вуйменков пригласил членов делегации принять участие в одном из старейших крупных форумов Северо-Запада – Маргаритинской ярмарке.



— В прошлом году за счёт расширения деловой программы, участие в которой приняло более 20 федеральных экспертов, прибытия множества делегаций из различных стран и регионов ярмарка преобразовалась в крупнейший торгово- Семён Вуйменков: «Создание торгового дома станет мощным драйвером на пути развития экономического и культурно-образовательного сотрудничества» экономический форум, – сообщил Семён Вуйменков. – В сентябре, на ярмарке, мы сможем посмотреть результаты взаимодействия, закрепить достигнутые договоренности.

Члены делегации выразили готовность принять участие не только в деловой, но и в торговой части форума, представив в рамках выставки стенд Республики Азербайджан.

— Объединив наши усилия, мы сможем далеко продвинуться в укреплении отношений между нашими странами, способствовать их социально-экономическому развитию. Главное – желание, а у нас это желание есть, причём огромное, – заверил Вильям Гаджиев.

Министерство экономического развития Архангельской области