Елена Вторыгина и Ольга Смирнова определили вектор совместной работы

«Совместные личные приемы и «горячие телефонные линии» должны стать у нас с Ольгой Леонидовной доброй традицией», – заявила по итогам рабочей встречи с уполномоченным при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольгой Смирновой зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.



Как рассказала депутату Ольга Смирнова, число обращений к уполномоченному по правам ребенка растет. Если в 2015 году к ней обращались 1428 раз, то в 2016 – уже 1717. На прием к уполномоченному чаще всего приходят с проблемами в семье, жилищной и социальной сферах, образовании, здравоохранении, с выплатой алиментов. Правозащитник назвала цифру: в Архангельской области родители должны своим детям по алиментным обязательствам 1,5 млрд рублей!

«Нужно усиливать законодательство по алиментным обязательствам, – согласилась Елена Андреевна. – Мы в комитете по вопросам семьи, женщин и детей уже давно говорим о том, что Правительство России должно создать алиментный фонд, чтобы мамы с детьми не оставались без средств к существованию после развода, или когда отец ушел из семьи. И уже на государство должны быть возложены функции по взысканию с должников. В том числе – вводить механизм обязательных работ при наличии обязательств перед семьей, если мужчина нигде не работает или, как это часто бывает, и деньги имеет, а взять с него вроде как и нечего».

На встрече речь зашла и о приемных семьях – в том числе и тех вопросах, которые сегодня стоят на повестке дня комитета – это и число приемных детей, и вопрос изъятия детей из семьи, и возврата их в детдома. И правозащитник, и депутат считают, что с семьей необходимо работать, прежде чем пойти на крайний шаг – изъятие детей. Причем, государство должно быть, в первую очередь, на стороне семьи, и делать все возможное, чтобы помочь, а не разрушить. Елена Вторыгина подчеркнула, что в Госдуме уже лежит законопроект о наказании работников опеки за неправомерные действия.

«В нем должны быть прописаны четкие критерии, какими качествами должны обладать люди, которые работают в органах опеки, – добавила детский правозащитник, – и критерии, по которым принимается решение об изъятии детей из семьи – и родных, и приемных».

Вместе с тем, Ольга Смирнова обратила внимание на необходимость работы с семьями, в том числе по психологическому тестированию на совместимость, преодолению кризисных ситуаций, улучшению семейных отношений

«Пока мы не научились предотвращать вопросы возвратов, – они будут, а это каждый такой возврат – это стресс для ребенка», – констатирует Ольга Смирнова.

Участники встречи обсудили вопросы развития института школьных уполномоченных, которые помогают детям решать школьные, межличностные и семейные конфликты, а также договорились обмениваться имеющимися материалами по вопросам семьи и детства. В конце марта –начале апреля состоится первый совместный прием уполномоченного по правам детей и депутата Госдумы, сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области