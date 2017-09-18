Каргопольские мастера и музыканты примут участие в Маргаритинской ярмарке

Каргопольские музыканты – дуэт Антона и Татьяны Жуковых «Парочка-тальяночка» и гармонист Владимир Голованов станут участниками концерта «Белкомурье – северная сказка», с которого в дни Маргаритинской ярмарки стартует всероссийский творческий форум «Белкомур– новый «шёлковый путь» в Арктику».

Приглашены каргопольские умельцы и к участию в ремесленном форуме – секретами своего мастерства поделятся народный мастер Ольга Фарутина и методист центра народных ремесел «Берегиня» Светлана Патракеева.

Изделия народных промыслов Каргопольского района можно будет увидеть и на торговых площадках ярмарки. Здесь Каргополье будут представлять центр народных ремесел «Берегиня» и НКО «Медвежий край».

По материалам газеты «Каргополье»