Долги по зарплате в МУПах Поморья: ответственность на муниципалах

Ситуацию с выплатой зарплаты в муниципальных предприятиях области обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии в правительстве Архангельской области.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева подчеркнула: деятельность МУПов, их финансовая состоятельность и эффективность – зона ответственности должностных лиц органов местного самоуправления.

— Муниципальные власти должны принимать все возможные меры по оздоровлению ситуации. Своевременная и в полном объеме выплата зарплаты работникам МУПов – важнейший критерий оценки работы должностных лиц органов местного самоуправления, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

По данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, в настоящее время задолженность по заработной плате зафиксирована в трёх муниципальных предприятиях: в Архангельске, Лешуконском и Котласском районах. Общая сумма задолженности составляет два миллиона 41 тысячу рублей.

МУП «Луком» из Лешуконского района и МУП «Котласская землеустроительная группа» из Котласского района сейчас проходят процедуру банкротства. Все требования кредиторов удовлетворяются в соответствии с Федеральным законом о банкротстве.

В решение комиссии внесена рекомендация городской администрации усилить работу по погашению задолженности перед сотрудниками МУП «Архгорпроект».

— В 2016 году десять муниципальных предприятий области погасили задолженность перед работниками на общую сумму 9 миллионов 150 тысяч рублей, – сообщила заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Светлана Скоморохова.

Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году. Напомним, оперативная информация о задолженности по заработной плате перед работниками региона докладывается губернатору на еженедельных планёрках.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области