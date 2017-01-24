Оценка профессионалов: работодатели подтверждают качество образования в сфере профтеха Поморья

За два минувших года 27 программ среднего профессионального образования, которые реализуют техникумы и колледжи Архангельской области, прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации в российских объединениях работодателей. Эта независимая оценка позволяет говорить о высоком уровне подготовки выпускников регионального профтеха.

Среди тех, кто проводил аккредитацию, необходимо отметить общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также госкорпорацию по космической деятельности «Роскосмос» и Союз машиностроителей России.

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «сварщик», «машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин», «дошкольное образование», «архитектура», «компьютерные системы и комплексы» – вот лишь часть образовательных программ, которые получили независимую оценку работодателей.

В проекте, направленном на профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования, приняли участие девять техникумов и колледжей Поморья. Наиболее активно включились в работу Архангельский торгово-экономический колледж, Архангельский техникум строительства и экономики, Архангельский педагогический колледж, Котласский электромеханический техникум. В каждом из этих учебных заведений аккредитовано по четыре программы.

— По числу образовательных программ среднего профессионального образования, которые прошли аккредитацию у российских работодателей, Архангельская область занимает одну из лидирующих позиций, – подчеркнул министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Эта работа также позволяет выстраивать более тесные взаимоотношения техникумов и колледжей с производственниками по вопросам дальнейшего трудоустройства выпускников.

Министерство образования и науки Архангельской области