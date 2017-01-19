Более полутора тысяч пожилых людей и инвалидов приняли участие в программах социального туризма

В 2016 году для подопечных 15 комплексных центров социального обслуживания и 10 домов-интернатов Архангельской области было организовано 418 экскурсионных выездов к памятным и святым местам Архангельской области. Участие в них приняли 1 126 человек.

– Одной из первоочередных задач наших стационарных учреждений – повышение качества жизни подопечных – пожилых людей и инвалидов, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Все учреждения предоставляют социально-педагогические услуги, организуют праздники, экскурсии, культурные мероприятия, способствуют формированию позитивных интересов.

В интернатах для маломобильных групп населения в прошлом году начали практиковать «виртуальный туризм». В таких мероприятиях приняли участие ещё 618 человек.

Отметим, что задача развития социального туризма определена в «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», утверждённой Правительством РФ.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области