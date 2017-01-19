Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Более полутора тысяч пожилых людей и инвалидов приняли участие в программах социального туризма

19 января 9:30 Итоги года 2016 Доступная среда

В 2016 году для подопечных 15 комплексных центров социального обслуживания и 10 домов-интернатов Архангельской области было организовано 418 экскурсионных выездов к памятным и святым местам Архангельской области. Участие в них приняли 1 126 человек.

– Одной из первоочередных задач наших стационарных учреждений – повышение качества жизни подопечных – пожилых людей и инвалидов, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Все учреждения предоставляют социально-педагогические услуги, организуют праздники, экскурсии, культурные мероприятия, способствуют формированию позитивных интересов.

В интернатах для маломобильных групп населения в прошлом году начали практиковать «виртуальный туризм». В таких мероприятиях приняли участие ещё 618 человек.

Отметим, что задача развития социального туризма определена в «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», утверждённой Правительством РФ.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

19 января

Более полуто­ра тысяч пожилых людей и инвали­дов при­няли учас­тие в про­грам­мах социаль­ного туризма

18 января

Для получе­ния посо­бия на ребен­ка, не посеща­юще­го дет­сад, нужны справ­ки о дохо­дах и сос­таве семьи

18 января

Под­роб­но об измене­ни­ях в законе о мерах социаль­ной под­дер­жки мно­год­ет­ных семей

13 января

Приос­тан­ав­лива­ет­ся выплата дет­ских посо­бий для иност­ра­нных граж­дан и лиц без граж­данства

12 января

Осо­бое вни­ма­ние – тру­до­ус­тройству инвалидов

12 января

Измен­ил­ся раз­мер выплат семьям c детьми

11 января

Архан­гель­ские волон­тёры помог­ли дос­тавить ново­год­ние подар­ки в дома прес­таре­лых

11 января

Вве­дена новая мера социаль­ной под­дер­жки для семей, вос­питы­ва­ющих трёх и более детей

10 января

До 31 декаб­ря 2018 года про­длена выплата регио­наль­ного мате­ринс­ко­го капитала

10 января

Посо­бия по без­рабо­тице, получ­ен­ные обманным путем, при­дёт­ся вер­нуть в бюджет

10 января

Луч­шие социаль­ные про­ек­ты Поморья будут предс­та­влены на все­рос­сийск­ом уровне

9 января

Ситу­ация на рынке труда Архан­гель­ской области оста­ет­ся ста­биль­ной

9 января

Приё­мам бес­конф­ли­кт­ного вос­пита­ния учат роди­те­лей Архан­гель­ска

30 декабря

Дос­туп­ная сре­да: издано посо­бие для учи­те­лей «Уро­ки по понима­нию инвал­ид­ности в школе»

29 декабря

Гото­вить оче­ред­ную дет­скую оздо­ро­ви­тель­ную кам­па­нию будет спе­циаль­ная рабо­чая группа

27 декабря

Под­веде­ны итоги областно­го твор­ческо­го кон­курса по про­фил­ак­тике насилия

21 декабря

Еще двух детей в Поморье обес­пе­чат иннова­ци­он­ными про­теза­ми кисти

21 декабря

2600 без­раб­от­ных смо­гут получить новую про­фес­сию в 2017 году

19 декабря

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья положе­на ком­пенса­ция за ока­зан­ные социаль­ные услуги

Похожие новости

19 января Общество

В 2016 году в регио­не соз­дано более семи тысяч семей

19 января Соцзащита

Более полуто­ра тысяч пожилых людей и инвали­дов при­няли учас­тие в про­грам­мах социаль­ного туризма

12 января Общество

Жите­ли области в декаб­ре сру­били более 22 тысяч «пра­вильных» ёлочек

10 января Районы

В 2016 году охот­ники Поморья добы­ли 280 волков

30 декабря Здоровье

Итоги года: на закуп­ку и ремонт меди­цинс­ко­го обо­ру­до­ва­ния нап­равле­но более 140 миллионов

29 декабря Общество

Ито­ги-2016: лес­ные пожар­ные Поморья вырас­тили пять мил­ли­онов сеян­цев ели и сосны

29 декабря Промышленность

При­род­ные ресур­сы Поморья «зарабо­тали» 1,3 мил­ли­ар­да рублей

28 декабря Промышленность

Алмазы Поморья попол­нили казну регио­на почти на два мил­ли­ар­да рублей

28 декабря Экономика

Поморье заняло вто­рое место в Рос­сии по объё­мам вос­ста­нов­ле­ния лесов

27 декабря Районы

Ито­ги-2016: 96 про­цен­тов севе­рян могут смот­реть циф­ро­вое теле­виде­ние

27 декабря Культура

Ито­ги-2016: в Архан­гель­ской области сос­то­ялось более 120 выставок

27 декабря Экономика

Инвести­ции в ЛПК Поморья по ито­гам года сос­та­вят около 11 мил­ли­ар­дов рублей

26 декабря Общество

16 фак­тов 2016-го

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия