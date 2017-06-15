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Борьба с лесными пожарами: беспилотник «увидит» не только очаги, но и нарушителей

15 июня 16:00 Районы Безопасность Архангельск Лесные пожары Инновации

Организация работы по предотвращению новых возгораний в лесах Поморья стало основной темой совещания под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Как доложил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, с начала сезона сотрудники Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ) потушили 10 пожаров общей площадью около 20 гектаров. Все очаги ликвидированы в течение первых суток.

Игорь Орлов заострил внимание на пожаре площадью 3,5 гектара на территории Архангельского лесничества в районе Исакогорского округа.

— Для сегодняшней ситуации 3,5 гектара – это большой пожар. Это произошло не на труднодоступных территориях, а буквально под боком. Что планируете предпринять для предотвращения подобных возгораний? – спросил губернатор министра.

Как сообщил Константин Доронин, в ближайшие выходные для мониторинга лесной территории вокруг Архангельска, Северодвинска и Новодвинска планируется задействовать беспилотный летательный аппарат (БПЛ).

— Нарабатывайте эту практику, – поставил задачу Игорь Орлов. – С помощью БПЛ необходимо оперативно выявлять не только возникающие очаги, но и разжигание костров и мангалов в неположенных местах и другие нарушения лесного законодательства. Нужна чётко выстроенная система применения этой техники. Должны быть определены маршруты полётов и порядок реагирования на ту или иную информацию.

Личный состав усилен

Помимо БПЛ, по словам Константина Доронина, для авиационного патрулирования предусмотрено 12 воздушных судов плюс три резервных.

На сегодняшний день на легкомоторном самолёте «Цессна» наблюдателями уже отработано более 100 часов. К слову, три из десяти пожаров этого сезона обнаружено именно с воздуха.

К тушению очагов готовы 10 наземных пожарно-химических станций III типа и девять авиаподразделений ЕЛЦ.

Личный состав воздушной группировки усилен: в этом году за счёт средств областного бюджета дополнительно подготовлено 13 парашютистов-пожарных, к июлю завершится обучение нового лётчика-наблюдателя.

Общая численность лесного спецназа составит 89 парашютистов и 13 лётчиков-наблюдателей.

«С огнём играем, между прочим!»

Руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты населения Архангельской области Александр Уваров напомнил о постановлении Правительства РФ 18 августа 2016 года. Согласно ему для органов власти, различных организаций и учреждений, а также граждан, владеющих или использующих территории, прилегающие к лесам, установлена обязанность:

  • обеспечить очистку этих территорий от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и прочего горючего материала на полосе шириной не менее 10 метров;
  • либо проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра.

Власти муниципалитетов должны обследовать такие территории и предоставить информацию об объёмах необходимых противопожарных мероприятий и тех, кто обеспечивает их выполнение.

— На данный момент из 25 муниципальных районов и городских округов данные в полном объёме предоставили только 17, – отметил Александр Уваров.

– С огнём играем, между прочим! – прокомментировал губернатор.

Игорь Орлов поручил к 19 июня подготовить доклад, в котором по каждому муниципалитету должны быть даны конкретные количественные показатели об объёмах работ и результатах их выполнения.

Из 119 не готовы две деревни

О готовности к пожароопасному периоду населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, доложил начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.

На сегодняшний день из 119 таких пунктов не готовы две деревни в Вельском районе – Головковская и Неклюдовская.

Шахобиддин Ваккосов обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость завершить подготовку населённых пунктов – до 1 июля, работу по созданию добровольных пожарных команд – до 30 июня.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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