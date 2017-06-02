Формируя новую инвестиционную повестку

В пленарной сессии также приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.

Выступление Владимира Путина было насыщено конкретными предложениями, направленными на решение глобальных проблем и вызовов, стоящих перед мировой и отечественной экономикой.

Президент отметил, что уже сегодня Россия обладает определенными преимуществами в такой всеобъемлющей сфере, как новые цифровые технологии.

Владимир Путин: «Сегодня цифровая экономика задаёт новую парадигму развития государства». Фото предоставлено фондом «Росконгресс»Для укрепления этих преимуществ необходимо сформировать гибкую и актуальную нормативную базу по внедрению цифровой экономики во все сферы жизни. Правительству России уже поручено подготовить программу развития цифровой экономики.

— «Сегодня цифровая экономика задаёт новую парадигму развития государства», это не отдельная отрасль, – подчеркнул Владимир Путин.

Значительная часть выступления Президента была посвящена мерам, направленным на сохранение темпов развития отечественной экономики, обеспечению благоприятной деловой среды и улучшению инвестиционного климата, в том числе – в регионах России.

— При этом, обеспечив правовую поддержку и защиту частных инвестиций, направлять их необходимо в новые инфраструктурные проекты, в том числе в транспортной сфере, – заявил глава государства.

Владимир Путин обозначил конкретные инструменты для привлечения инвестиций: инфраструктурная ипотека и специальные инвестиционные контракты, которые можно использовать в таких отраслях, куда инвестор без государственной поддержки не придёт.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что выступление Президента открывает новый этап в деле формирования инвестиционной Игорь Орлов: «Пришло время формирования долгосрочной политики инвестиций»повестки в стране.

– Крайне важно, что речь идёт не просто о крупных проектах, – отметил глава Поморья. – Президент сегодня говорил о создании инвестиционной инфраструктуры, как с точки зрения законодательной базы, так и с точки зрения уже существующих институтов для поддержки инвестиций, развития инфраструктуры для конкрентных предприятий и инвесторов.

Как подчеркнул Игорь Орлов, ориентиры, заданные Владимиром Путиным – прямой сигнал и системе власти, и банкам, которые должны нарабатывать новые инструменты:

«Сегодня надо понимать, что инвестиции должны не просто окупаться. Пришло время формирования долгосрочной политики инвестиций и ведения предпринимательской деятельности в конкретной сфере или конкретном регионе».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области