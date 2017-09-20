Поморье должно стать центром переработки рыбы: и северной, и дальневосточной

Заседание рыбохозяйственного совета в столице Поморья стало дискуссионной площадкой, на которой представители власти и предпринимательского сообщества обсуждали самые актуальные вопросы развития отрасли.

Работу возглавили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Глава региона подчеркнул: 2018 год станет для рыбной отрасли в значительной степени определяющим:

«Это связано с решениями, который принял Президент России по развитию рыбохозяйственного комплекса: введение инвестиционных квот и большие процессы, которые запускаются в части модернизации и в системе поддержки отрасли».

Освоение квот – 99 процентов

В ходе заседания совета представители власти и бизнеса уделили особое внимание вопросу о введении квот на инвестиционные цели.

Как отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, деятельность предприятий Поморья на протяжении последних лет показывает положительную динамику.

Всего в регионе 19 крупных и средних рыбодобывающих предприятий, в том числе 11 рыболовецких колхозов. В их собственности – 17 рыбопромысловых судов.

Прибрежный и промышленный лов рыбы в Белом море, реках и озерах ведут свыше 150 хозяйствующих субъектов, в пользовании которых находятся 270 рыбопромысловых участков.

– Общий объём вылова предприятиями области в прошлом году составил 140 тысяч тонн рыбы, это 24 процента от вылова по Северному рыбохозяйственному бассейну. При этом освоение выделенных квот – 99 процентов, – сообщила министр. – Объём переработки рыбопродукции составил 103 тысячи тонн.

Оборот финансовых средств превысил 11 млрд рублей, численность работников – 1,4 тыс человек, средняя заработная плата – около 87 тысяч рублей.

– Важно сохранить достигнутые результаты, а также создать все условия для роста экономических показателей, – подчеркнула Ирина Бажанова.

Отметим, что введение инвестиционных квот предусматривает наделение дополнительными объёмами добычи предприятий, реализующих проекты по строительству судов рыбопромыслового флота.

Однако ряд предприятий Архангельской области, в том числе рыболовецкие колхозы, которые являются градо- и поселкообразующими, высказались о невозможности участия ввиду отсутствия в перечне объектов инвестиций востребованных ими мало- и среднетоннажных судов.

«Эта тема не закрыта»

Напомним, что соответствующие предложения от Архангельской области о включении мало- и среднетоннажных судов в объекты инвестиционной деятельности неоднократно направлялись в адрес федеральных органов власти.

Игорь Орлов отметил:

«На рыбопромышленном форуме мы поднимали вопрос о сохранении поддержки для тех предприятий, которые несут соответствующую социальную нагрузку. Эта тема на сегодняшний день не закрыта. И нужно отметить, что в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России мало- и среднетоннажные суда рассматриваются как перспективные в рамках задач, стоящих перед Росрыболовством и отраслью в целом».

В пользу этой позиции свои доводы представили председатель СПК «Беломор» Сергей Самойлов и гендиректор ООО «Ягры» Александр Антипин.

Петр Савчук прокомментировал:

«Мы постарались разработать такие правила, чтобы стимулировать ответственный бизнес. Инвестиционная квота даётся для строительства современных высокотехнологичных судов и центров переработки. Согласен, что мы не всё учли. В частности, по малотоннажному флоту. Архангельская область, как никто, отстаивала эту позицию на всех уровнях. Но вы не сможете конкурировать с большими проектами».

Заместитель руководитель Росрыболовства считает, что нужно идти другим путём:

«Мы предложили Правительству РФ: есть социальные вопросы – значит, мы будем создавать условия. В стратегию включено субсидирование лизинговых платежей».

Научно-промысловый совет – в столице Поморья

Участники совета обсудили и ряд других тем. В частности, вопросы ведения электронного промыслового журнала, а также ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

Кроме того, состоялось обсуждение сложившейся практики при проведении промышленного и прибрежного рыболовства вне границ рыбопромысловых участков.

Подводя итоги, Петр Савчук предложил провести в столице Поморья заседание научно-промыслового совета.

– Считаю, мы должны создать все условия для того, чтобы в регионах обсуждались наиболее актуальные вопросы, – продолжил замглавы Росрыболовства. – Более того, убеждён, что Архангельская область должна стать центром переработки рыбы. Причём, не только северной, но и дальневосточной – благодаря поставкам по Северному морскому пути.

Игорь Орлов и архангельские рыбопромышленники поддержали эту инициативу.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области