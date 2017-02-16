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Эксперты: Арктика – территория бизнес-развития

16 февраля 17:30 Арктика – территория диалога Арктика Бизнес Инвестиции

Международный арктический форум в Архангельске даст новый импульс для развития деловой активности в арктической зоне, которое призвано обеспечить достойный уровень жизни населения северных территорий.

Эксперты отмечают: северные территории должны рассматриваться не как источник ресурсов, а как площадка создания новых производственных мощностей и коммерческой инициативы, включая малое и среднее предпринимательство.

Широкое обсуждение этих вопросов планируется на одной из рабочих площадок международного мероприятия – Арктическом бизнес-форуме.  

— На этом мероприятии соберутся крупные операторы и сервисно-инжиниринговые компании, которые работают в Арктике. А это значит, что мы получим уникальную возможность напрямую контактировать с крупным компаниями, который заинтересованы в расширении сотрудничества с региональным бизнес-сообществом, – отметил директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов.

Важность кооперации между крупными игроками арктического направления и малым средним бизнесом подчеркнул и председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по экономической политике и предпринимательству Виктор Казаринов:

«Чтобы они могли участвовать в выполнении каких-то госзаказов необходимо, по возможности, на законодательном уровне закрепить прозрачность этих процессов. А с помощью IT-технологий и информационных систем  сделать так, чтобы любой предприниматель в режиме реального времени мог видеть всю цепочку прохождения бюджетных средств».

На уровне руководства страны развитию арктической зоны последнее время уделяется особое внимание. Ключевым для предпринимательского сообщества этих территорий сегодня является вопрос северных льгот и длительных отпусков за счет работодателя, считает президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.

Напомним, губернатор Поморья Игорь Орлов поднимал эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным  в августе прошлого года.

— Именно в этой связи нам важна поддержка власти. Решение этого вопроса позволило бы выровнять конкурентные условия предприятий Архангельской области, которые готовы более активно работать в Арктической зоне, и южных регионов страны, – отметил эксперт.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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