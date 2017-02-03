Кимжа войдёт в Ассоциацию самых красивых деревень России

19 февраля состоится инаугурация деревни Кимжи Мезенского района в Ассоциацию самых красивых деревень России.
Заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская считает, что участие в проекте северных деревень содействует не только их продвижению, но и развитию сельских территорий.
– Архангельская область уникальна. Именно на
поморской земле сохранены архитектурные памятники и ландшафты, северный быт и
фольклор, промыслы и ремесла, что является точкой притяжения для современного
туриста, насытившегося небоскребами и городской суетой, – отметила Светлана Зеновская.
Программа инаугурации Кимжи также включает Х областные соревнования по конному спорту на лошадях мезенской породы, а также круглый стол
«Благоустройство деревенской инфраструктуры и домов, работа с местным
населением». Эти мероприятия пройдут 20 февраля.
Далее начнётся экспертиза деревень-кандидатов Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области для включения в Ассоциацию самых красивых деревень России. Эксперты посетят Большую Нисогору, Селище, Палащелье, Белощелье, Заозерье, Лампожню, Кильце, Погорелец и другие населенные пункты.
Напомним, Ассоциация «Самые
красивые деревни России» объединяет сельские населенные пункты, обладающие
исключительным культурным и природным наследием. В задачи ассоциации входит продвижение,
обучение наилучшим практикам использования этого наследия для привлечения
туристов, новых жителей, инвесторов и содействия их экономическому развитию.
В настоящее время в мире
функционируют более 20 национальных ассоциаций во Франции, Германии, Италии,
Испании, Японии, Канаде, старейшие из которых объединены в
Федерацию самых красивых деревень Земли. Во многом благодаря работе
национальных ассоциаций, популяризации сельского образа
жизни через туризм, телевизионные конкурсы и передачи в этих странах
сократился отток населения из деревень.