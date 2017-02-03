Кимжа войдёт в Ассоциацию самых красивых деревень России

19 февраля состоится инаугурация деревни Кимжи Мезенского района в Ассоциацию самых красивых деревень России.



Заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская считает, что участие в проекте северных деревень содействует не только их продвижению, но и развитию сельских территорий.

– Архангельская область уникальна. Именно на поморской земле сохранены архитектурные памятники и ландшафты, северный быт и фольклор, промыслы и ремесла, что является точкой притяжения для современного туриста, насытившегося небоскребами и городской суетой, – отметила Светлана Зеновская.



Программа инаугурации Кимжи также включает Х областные соревнования по конному спорту на лошадях мезенской породы, а также круглый стол «Благоустройство деревенской инфраструктуры и домов, работа с местным населением». Эти мероприятия пройдут 20 февраля.



Далее начнётся экспертиза деревень-кандидатов Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области для включения в Ассоциацию самых красивых деревень России. Эксперты посетят Большую Нисогору, Селище, Палащелье, Белощелье, Заозерье, Лампожню, Кильце, Погорелец и другие населенные пункты.

Напомним, Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет сельские населенные пункты, обладающие исключительным культурным и природным наследием. В задачи ассоциации входит продвижение, обучение наилучшим практикам использования этого наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов и содействия их экономическому развитию.



В настоящее время в мире функционируют более 20 национальных ассоциаций во Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Канаде, старейшие из которых объединены в Федерацию самых красивых деревень Земли. Во многом благодаря работе национальных ассоциаций, популяризации сельского образа жизни через туризм, телевизионные конкурсы и передачи в этих странах сократился отток населения из деревень.



Министерство культуры Архангельской области