Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Кимжа войдёт в Ассоциацию самых красивых деревень России

3 февраля 10:20

19 февраля состоится инаугурация деревни Кимжи Мезенского района в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская считает, что участие в проекте северных деревень содействует не только их продвижению, но и развитию сельских территорий.

 – Архангельская область уникальна. Именно на поморской земле сохранены архитектурные памятники и ландшафты, северный быт и фольклор, промыслы и ремесла, что является точкой притяжения для современного туриста, насытившегося небоскребами и городской суетой, – отметила Светлана Зеновская.

Программа инаугурации Кимжи также включает Х областные соревнования по конному спорту на лошадях мезенской породы, а также круглый стол «Благоустройство деревенской инфраструктуры и домов, работа с местным населением». Эти мероприятия пройдут 20 февраля.

Далее начнётся экспертиза деревень-кандидатов Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области для включения в Ассоциацию самых красивых деревень России. Эксперты посетят Большую Нисогору, Селище, Палащелье, Белощелье, Заозерье, Лампожню, Кильце, Погорелец и другие населенные пункты.

Напомним, Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет сельские населенные пункты, обладающие исключительным культурным и природным наследием. В задачи ассоциации входит продвижение, обучение наилучшим практикам использования этого наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов и содействия их экономическому развитию.

В настоящее время в мире функционируют более 20 национальных ассоциаций во Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Канаде, старейшие из которых объединены в Федерацию самых красивых деревень Земли. Во многом благодаря работе национальных ассоциаций, популяризации сельского образа жизни через туризм, телевизионные конкурсы и передачи в этих странах сократился отток населения из деревень.

Министерство культуры Архангельской области

Культура

3 февраля

Кимжа вой­дёт в Ассо­ци­ацию самых кра­сивых дере­вень России

2 февраля

Веро­ника Яни­чек: «Объе­ди­не­ния теат­ров не будет»

30 января

В Поморье объяв­лен кон­курс школь­ных сочи­не­ний по экспо­на­там выставки «Лики России»

27 января

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

26 января

Путе­шес­твие сказ­ки: спек­такль «Вар­вара-кра­са, длин­ная коса» наби­ра­ет попул­яр­ность

26 января

В Севе­род­винске откро­ет­ся выставка Ника­са Сафронова

26 января

В музее народ­ных про­мыс­лов и реме­сел При­морья откры­та выставка к юби­лею области

25 января

Суб­си­дии областно­го бюд­жета – район­ным фес­тива­лям

24 января

Въез­дной туризм: итоги 2016 года

24 января

Сюр­приз в Татья­нин день от Помор­ской филар­мо­нии

24 января

Теат­ры в Кот­ласе и Севе­род­винске полу­чат феде­раль­ное финан­сиро­ва­ние

23 января

В регио­не откры­лось предс­та­витель­ство Союза кине­мат­ог­раф­ис­тов России

23 января

Живые «реки вре­мени» уви­дят в Гос­тиных дворах

20 января

23 января в Доб­ролю­бов­ке сос­то­ит­ся пре­зен­та­ция про­ек­та «Памя­ти Холо­кос­та»

19 января

Театр кукол «Сюр­приз» полу­чил Гран-при меж­дуна­род­ного фес­тива­ля «Dreamfest»

19 января

В Доб­ролю­бов­ке пока­жут фильм о судь­бах детей узни­ков ГУЛАГа

18 января

Коло­коль­ный пере­звон над древ­ним Кар­гопо­лем

18 января

Архан­гель­ский Сне­го­вик приг­лаша­ет детей в путе­шес­твие

17 января

Поморье вошло в Топ-20 Дель­фий­ско­го рей­тинга субъек­тов Рос­сийс­кой Федерации

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"h0fmcz47","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия