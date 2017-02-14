Архангельская область готовится к детской оздоровительной кампании в новых условиях

Завершена работа по согласованию процедур, предусмотренных законодательством для подготовки к детской оздоровительной кампании 2017 года.

28 декабря 2016 года принят федеральный закон № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».

Закон уточняет требования к организациям отдыха детей и их оздоровления как в части качества предоставления оздоровительных услуг, так и в части обеспечения безопасности при организации детского отдыха и организации общественного контроля за деятельностью лагерей. В соответствии с федеральным изменилось и региональное законодательство в этой сфере.

Обсуждение новых механизмов организации отдыха детей и их оздоровления проходило с участием широкого круга специалистов, занимающихся детским отдыхом.

Проекты нормативных правовых актов размещены на официальном интернет-портале министерства, в разделе, посвященном детской оздоровительной кампании. Они должны быть согласованы до 21 февраля 2017 года.

Напомним, с этого года право ребенка на частичную оплату путёвки будет подтверждаться сертификатом, выдаваемым в отделениях социальной защиты населения (санаторно-курортное оздоровление и санаторные смены) и в органах местного самоуправления (оздоровительные смены, лагеря палаточного типа, лагеря труда и отдыха для подростков).

— При соблюдении данной процедуры будет минимизировано количество неиспользованных сертификатов, а лагерь своевременно наберет детей и сможет получить родительскую плату для подготовки к работе в летний период, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Большим плюсом является и то, что теперь родители из разных населенных пунктов получат одинаковую финансовую поддержку для оплаты путёвки.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области