Лучшим российским проектом III Российско-армянского молодежного форума признан проект Поморья

Проект авторского коллектива Северного (Арктического) федерального университета признан лучшим на конкурсе молодежных инновационных идей социально-экономического сотрудничества на Евразийском пространстве. Презентация проекта состоялась в рамках III Российско-армянского молодежного форума в Ереване.

Проект «Армения – Россия на просторах инстаграма» предполагает организацию выездов популярных российских и армянских фотоблогеров в дружественные государства.

— Три фотографа от Армении проведут неделю в самых красивых уголках севера России, где смогут в полной мере ощутить настроение Русского Севера и познакомиться с русской культурой. В свою очередь, три блогера из нашей страны отправятся на экскурсию в Армению и смогут представить россиянам самые яркие достопримечательности этой страны, – рассказал один из авторов проекта Станислав Косач.

Основным критерием в выборе участников проекта станет количество подписчиков блогера и охват аудитории, причем эти показатели должны составлять не менее 15000 и 5000 пользователей соответственно.

Блогеры должны будут создать интересный фото-и видеоконтент, а также информационное сопровождение, включающее текстовое описание фотографий. Архив фотографий может быть использован для организации фотовыставок. Как отметили авторы, проект станет первым примером успешного сотрудничества в блогосфере между Россией и Арменией.

Церемония награждения авторов лучших проектов в сфере молодежного сотрудничества прошла в стенах Российско-Армянского (Словенского) университета в рамках церемонии закрытия молодежного форума. В ней принял участие и начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Григорий Ковалев.

— Проект даст возможность с помощью Инстаграма познакомить жителей обеих стран с уникальным природным и культурным наследием России и Армении, а также стимулировать развитие туризма в этих направлениях,– подчеркнул начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Григорий Ковалев.

Напомним, Третий молодежный российско-армянский форум состоялся в Ереване 4 октября 2017 года с участием делегации Архангельской области. В рамках форума прошел конкурс инновационных идей, направленный на социально-экономическое сотрудничество между молодёжью России и Армении, мастер-классы по проектированию бизнес-идей, обсуждение вопросов трудоустройства молодежи с учетом тенденций на рынке труда и наиболее востребованных профессий будущего.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области