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«Школа общественного действия»: для тех, кто помогает

15 июня 10:10 Доступная среда Семья

27 июня в областном Центре поддержки молодой семьи пройдёт круглый стол «Школа общественного действия». Инициатором его проведения выступили правительство Архангельской области и международный общественный фонд апостола Андрея Первозванного.

На круглом столе обсудят актуальные практики волонтёров и специалистов, работающих в сфере поддержки молодых, многодетных и неполных семей, вопросы семейного просвещения молодёжи, помощи инвалидам и «трудным» подросткам.

Представитель Архангельской и Холмогорской епархии Андрей Слиняков расскажет о молодёжном волонтёрском православном движении «Благо», председатель общественной организации «Красный Крест» Наталья Голубева – о социальной защите детей из малообеспеченных семей, руководитель региональной общественной благотворительной организации «Рассвет» Елена Ермолина – о работе с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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