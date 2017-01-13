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Четыре юношеские команды ЦРС «Водник» вышли в финалы всероссийских соревнований

13 января 11:00 Спорт

В дни зимних каникул по всей России состоялись предварительные этапы всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом.

Архангельскую область на них представляли пять команд спортшколы регионального центра развития спорта «Водник», четыре из них вышли в финальные турниры.

«Водник-99» и «Водник-2004» заняли первые места в своих возрастных группах. Серебряный призер прошлого сезона «Водник-2002» стал третьим на этом этапе и также продолжит борьбу за титул сильнейших в России.

Хоккеисты самой младшей возрастной группы, 2005–2006 годов рождения, играли в столице Поморья. Соперниками юных северян были их сверстники из Мурманска, Сыктывкара, Кирова, Москвы, Ульяновска, Казани и Нижегородской области.

Подопечные Алексея Левашева в семи матчах потерпели два поражения и заняли третье место, которое даёт путевку в следующий раунд соревнований. На верхнюю строчку в турнирной таблице поднялась кировская «Родина», за ней расположилась сборная Нижегородской области.

— Юные «водники» достойно представили наш регион на всероссийских турнирах. Надеюсь, что в дальнейшем лучшие из них пополнят ряды нашей прославленной команды, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

По итогам турнира были определены лучшие игроки: вратарь – Артём Акулов (Нижегородская область), защитник – Дмитрий Атамашкин (Нижегородская область), полузащитник – Рудольф Садаков («Родина-2005»), нападающий – Василий Холопов («Водник-2005»), бомбардир – Артём Пысин («Родина-2005»).

С 23 по 31 января в Первоуральске пройдет предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юношей, где наш регион будет представлять команда «Водник-2001».

Агентство по спорту Архангельской области

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