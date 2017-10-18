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Создание высокопроизводительных рабочих мест – залог укрепления экономики региона

18 октября 15:40 Бизнес Труд
Фото пресс-службы уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей
Фото пресс-службы уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

Архангельск стал одной из площадок проведения цикла региональных конференций, посвящённых созданию в России высокопроизводительных рабочих мест.

На базе Северного (Арктического) федерального университета 18 октября состоялся региональный форум «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России и Архангельской области».

Конференция прошла в рамках всероссийской акции, участие в которой до конца октября примут более 70 субъектов РФ.

Открыла работу конференции заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Семён Вуйменков: «Архангельская область – один из немногих субъектов Федерации, где отмечен рост количества высокопроизводительных рабочих мест»В рамках мероприятия состоялось обсуждение потенциала Архангельской области, перспективных направлений, развитие которых гарантирует создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

Подчеркнём, что конференция направлена на формирование широкой общественной дискуссии. Участие в ней приняли не только региональные эксперты, представители общественных объединений, но и все заинтересованные жители региона.

Министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков выступил с докладом, в котором подробно рассказал о высокопроизводительных рабочих местах и месте этого показателя в экономической политике страны.

В соответствии с Указом Президента, к 2020 году в России должно быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.

— Архангельская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, где отмечен рост количества высокопроизводительных рабочих мест. В 2016 году их число увеличилось примерно на 9 000, – сообщил Семён Вуйменков. – Положительная динамика ожидается и по итогам текущего года. Прежде всего она будет связана с реализацией ряда инвестиционных проектов, в том числе в лесопромышленном комплексе. За этими показателями стоят улучшение уровня жизни северян, повышение их реального дохода, укрепление экономики региона.

Конференция была организована региональным министерством экономического развития совместно с институтом уполномоченного при губернаторе Архангельской Иван Кулявцев: «Создание высокопроизводительных рабочих мест – цель, объединяющая все общество»области по защите прав предпринимателей и общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию».

— Создание высокопроизводительных рабочих мест – цель, объединяющая все общество. Это современные технологии, высокая производительность труда и достойная заработная плата. Важно понимать, что от создания ВПРМ зависят и налоговые поступления в бюджеты всех уровней, то есть качество нашей жизни и развитие экономики в целом. Вместе мы можем выполнить Указ Президента, направив все усилия на обеспечение условий для создания рабочих мест в частном несырьевом бизнесе, – подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

Министерство экономического развития Архангельской области

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