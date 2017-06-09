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Напоминаем: в лесах Архангельской области действует особый противопожарный режим

9 июня 17:00 Лесные пожары Леспром Безопасность
C 1 мая в лесах Поморья введен особый противопожарный режим
C 1 мая в лесах Поморья введен особый противопожарный режим

Сотрудники министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области накануне длинных выходных напоминают жителям и гостям  региона  о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах

Как отметил руководитель ведомства Константин Доронин, виновниками большинства лесных пожаров являются люди.

– В праздничные выходные в регионе ожидается теплая погода. Многие отправятся на дачи, кто-то выедет на природу. Несоблюдение правил пожарной безопасности, выжигание сухой травы, непотушенный костер или сигарета могут стать причиной большой беды, – отметил министр.

В ведомстве напомнили, что с 1 мая в лесах Поморья введен особый противопожарный режим. На период его действия строго  запрещено:

  • разводить в лесах костры на необорудованных площадках, сжигать бытовые и промышленные отходы;
  • выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);
  • использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.

Нарушение указанных правил влечёт наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей;
  • на должностных лиц  от 10 000 до 20 000 рублей;
  • на юридических лиц  от 50 000 до 200 000 рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и не отделённых противопожарной минерализованной полосой также влечёт наложение административного штрафа:

  • на граждан  в размере от 3 000 до 4 000 рублей;
  • на должностных лиц  от 15 000 до 25 000 рублей;
  • на юридических лиц  от 150 000 до 250 000 тысяч рублей.

Успех в ликвидации лесных пожаров во много зависит от своевременного обнаружения возгораний. 

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной «горячей линии» и в региональную диспетчерскую службу ЕЛЦ: 8 800-100-94-00 (звонок по России бесплатный) или (8182) 41-06-41.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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