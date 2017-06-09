Напоминаем: в лесах Архангельской области действует особый противопожарный режим

Сотрудники министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области накануне длинных выходных напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах
Как отметил руководитель ведомства Константин Доронин, виновниками большинства лесных пожаров являются люди.
– В праздничные выходные в регионе ожидается теплая погода. Многие отправятся на дачи, кто-то выедет на природу. Несоблюдение правил пожарной безопасности, выжигание сухой травы, непотушенный костер или сигарета могут стать причиной большой беды, – отметил министр.
В ведомстве напомнили, что с 1 мая в лесах Поморья введен особый противопожарный режим. На период его действия строго запрещено:
Нарушение указанных правил влечёт наложение административного штрафа:
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и не отделённых противопожарной минерализованной полосой также влечёт наложение административного штрафа:
Успех в ликвидации лесных пожаров во много зависит от своевременного обнаружения возгораний.
Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной «горячей линии» и в региональную диспетчерскую службу ЕЛЦ: 8 800-100-94-00 (звонок по России бесплатный) или (8182) 41-06-41.