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Архангельские казаки: на службе Отечеству, казачеству и православию

27 марта 16:30 Межнациональные отношения
В Архангельской области насчитывается около двух с половиной тысяч казаков, более ста из которых являются реестровыми
В Архангельской области насчитывается около двух с половиной тысяч казаков, более ста из которых являются реестровыми

План работы казачьего сообщества на предстоящий год обсудили на очередном заседании совета по делам казачества при губернаторе Архангельской области.

План включает в себя целый ряд направлений взаимодействия органов власти казачьих объединений:

  • привлечение казачьих обществ к охране общественного порядка;
  • образовательная и воспитательная работа казачьих обществ с учащимися общеобразовательных организаций по истории, традициям и культуре российского казачества;
  • привлечение к мероприятиям, связанным с подготовкой и призывом граждан на военную службу;
  • поддержка казачьего любительского творчества.

Как подчеркнул директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев, тесное взаимодействие органов власти с общественными организациями способствует реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.

Одним из примеров сотрудничества стало взаимодействие казачьих обществ и министерства образования Архангельской области.

Так, в Плесецком районе организована шефская работа Плесецкой средней школой со стороны Войска Донского города Мирного. Казаки принимают участие в классных часах, тематических линейках, митингах, организуют беседы с учениками.

Сотрудничество Афанасьевской школы с Верхнетоемским отделением Союза казаков России поддерживается с 2013 года. Благодаря ему в рамках работы регионального отделения Российского движения школьников формируется направление «Юные казачата».

В Котласе отдельское казачье общество «Северный отдел» ведет большую работу по физическому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков и молодёжи. Благодаря, в том числе, поддержке грантов регионального правительства в Котласском районе каждое лето работает детский полевой лагерь для юных казаков.

Реестровые казаки Архангельского городского казачьего общества принимают активное участие в охране общественного порядка во время массовых мероприятий.

Казачьи творческие коллективы приглашаются на праздничные мероприятия и уже нашли своего зрителя. Так, северодвинский ансамбль «Казачья вольница» – частый гость областных мероприятий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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