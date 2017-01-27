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Память о подвиге: родственникам героев войны вручены копии наградных документов

27 января 14:30 70 лет Великой Победе Губернатор

Копии наградных  документов бойцов и командиров Красной Армии – участников Великой Отечественной войны вручил родственникам героев губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 

Церемония состоялась в рамках проекта «Герои Великой Победы» на заседании межведомственного Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Архангельской области. 

Копии документов вручены родственникам командира стрелкового отделения Степана Старицына, награжденного орденом Славы III степени и медалью «За отвагу», лейтенанта Федора  Шишова, награжденного орденом Славы II степени и орденом Красной  Звезды, солдата Якова Спиридонова, удостоенного медали «За отвагу» и ордена Красной Звезды.

Дочери красноармейца Спиридонова Римма Соколова и Лидия Горяева рассказали, что отец, прошедший всю войну и вернувшийся домой в 1945-м, не любил рассказывать о  боях, слишком тяжелыми были эти воспоминания. А наградные документы, к сожалению, были уничтожены во время пожара. Возвращение памяти о боевом подвиге отца спустя более семидесяти лет после окончания войны для всей семьи стало знаковым событием. 

Игорь Орлов поблагодарил родственников героев Великой Отечественной войны за стремление узнать историю военных судеб своих отцов и дедов и сохранить её для следующих поколений.

Напомним, с 2008 года в Архангельской области проходит областная акция «Герои земли Поморской», которая получила поддержку на федеральном уровне и стала частью федерального проекта «Герои Великой Победы». Как сообщил начальник отдела по патриотическому воспитанию управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области Иван Жернаков, за эти годы исторические документы – копии приказов и награждении и наградные листы – были вручены около  двум тысячам северян.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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