Врачи Баренц-региона обсудили реализацию совместных проектов

В Архангельске состоялось 25-е заседание объединённой рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам (ОРГЗС) Баренцева Евро-Арктического Совета (BEAC).

В состав рабочей группы входит Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия, которая представлена Архангельской и Мурманской областями, Республиками Карелия и Коми.

Отметим, что в 2016–2017 годах министерство здравоохранения и социального благополучия Финляндии и министерство здравоохранения Архангельской области исполняют функции сопредседателей, сменив на этом посту Швецию и Мурманскую область, которые координировали деятельность по Программе в 2014–2015 годах.

Сопредседателями 25-й встречи выступили министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов и директор управления международных связей Министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии Паси Корхонен.

В настоящее время министерство здравоохранения Архангельской области участвует в реализации 11 международных проектов.

— Международное сотрудничество является важным дополнительным ресурсом для достижения целей развития здравоохранения Архангельской области, – отметил Антон Карпунов. – Приоритеты сотрудничества – сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет, СПИД, наркомания, реформирование первичной и стационарной медицинской помощи.

До начала заседания объединённой рабочей группы по вопросам здравоохранения Антон Карпунов и представитель управления здравоохранением Северной Норвегии Оддвар Ларсен подписали соглашение о сотрудничестве до 2020 года.

– Надеюсь, что за это время будет реализовано немало совместных проектов и программ, необходимых для развития арктической медицины, что поможет выработать новые подходы, направленные на сохранение здоровья людей и эффективную профилактику заболеваний, – рассказал Антон Карпунов.

На форуме региональные и национальные представители доложили о текущих и планируемых мероприятиях в области здравоохранения и социальной сферы.

Кроме того, состоялась передача Финляндией и Архангельской областью полномочий председательства ОРГЗС Норвегии и Республике Коми.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области