Врачи Баренц-региона обсудили реализацию совместных проектов

В Архангельске состоялось 25-е заседание объединённой рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам (ОРГЗС) Баренцева Евро-Арктического Совета (BEAC).
В состав рабочей группы входит Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия, которая представлена Архангельской и Мурманской областями, Республиками Карелия и Коми.
Отметим, что в 2016–2017 годах министерство здравоохранения и социального благополучия Финляндии и министерство здравоохранения Архангельской области исполняют функции сопредседателей, сменив на этом посту Швецию и Мурманскую область, которые координировали деятельность по Программе в 2014–2015 годах.
Сопредседателями 25-й встречи выступили министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов и директор управления международных связей Министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии Паси Корхонен.
В настоящее время министерство здравоохранения Архангельской области участвует в реализации 11 международных проектов.
— Международное сотрудничество является важным дополнительным ресурсом для достижения целей развития здравоохранения Архангельской области, – отметил Антон Карпунов. – Приоритеты сотрудничества – сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет, СПИД, наркомания, реформирование первичной и стационарной медицинской помощи.
До начала заседания объединённой рабочей группы по вопросам здравоохранения Антон Карпунов и представитель управления здравоохранением Северной Норвегии Оддвар Ларсен подписали соглашение о сотрудничестве до 2020 года.
– Надеюсь, что за это время будет реализовано немало совместных проектов и программ, необходимых для развития арктической медицины, что поможет выработать новые подходы, направленные на сохранение здоровья людей и эффективную профилактику заболеваний, – рассказал Антон Карпунов.
На форуме региональные и национальные представители доложили о текущих и планируемых мероприятиях в области здравоохранения и социальной сферы.
Кроме того, состоялась передача Финляндией и Архангельской областью полномочий председательства ОРГЗС Норвегии и Республике Коми.