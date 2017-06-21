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Метафорические карты помогают молодежи решить психологические проблемы

21 июня 12:30 Семья

В областном Центре поддержки молодой семьи оказывают бесплатную психологическую помощь молодым людям до 30 лет.

Центр использует различные формы и методы психологической поддержки: семейные консультации, индивидуальную работу, тренинги, обучающие семинары.

Совсем недавно в центре начали использовать одну из самых современных диагностических методик: метафорические ассоциативные карты.

Такие карты являются уникальной проективной методикой для работы с различными проблемами как индивидуально, так и в группе с широчайшим спектром применения – от психотерапии до семейной игры.

Записаться на консультацию к психологу можно по телефону: (8182) 211-744 или +7 911 670-53-53.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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