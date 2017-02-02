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Вырос объём налоговых поступлений от предприятий железной дороги

2 февраля 17:15 Транспорт

В 2016 году почти два миллиарда рублей перечислили предприятия СЖД в региональный и местные бюджеты Архангельской области.

Всего по итогам 2016 года предприятия ОАО «РЖД» перечислили в консолидированные бюджеты и внебюджетные фонды в регионах, по которым пролегает Северная железная дорога, 15,8 млрд рублей налоговых выплат и страховых взносов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций холдинга.

В региональные и местные бюджеты СЖД перечислила 8,2 млрд рублей. Основные получатели налоговых платежей – Ярославская, Архангельская, Вологодская области и Республика Коми. В частности, в бюджеты Архангельской области перечислено 1 млрд 860 млн рублей.

Во всех регионах сумма выплат в сравнении с 2015 годом увеличена.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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