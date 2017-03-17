Управленческие команды региона учатся развивать моногорода

Образовательная программа организована на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и школы управления «Сколково».

Комплексное развитие моногородов сегодня является одним из приоритетных проектов России. На федеральном и региональном уровнях предусмотрен ряд мер, гарантирующий всестороннюю поддержку инициатив, направленных на диверсификацию и благоустройство монопрофильных территорий.

Однако, как отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков, для успеха необходимо не только наличие механизмов поддержки, но и команда, умеющая грамотно использовать все существующие инструменты развития.

— В каждом из моногородов Архангельской области сформированы управляющие команды, в состав которых вошли представители регионального правительства, органов местного самоуправления и бизнеса. В группы приглашены как руководители градообразующих предприятий, так и компаний, деятельность которых не связана с профилем моногорода и направлена на диверсификацию экономики, – сообщил Семён Вуйменков. – Подобный состав команды гарантирует разносторонний подход к разработке программ развития, что, в свою очередь, обеспечивает прикладную значимость проектов и их максимальную объективность.

Отметим, что Семён Вуйменков возглавляет управленческую команду Новодвинска, в состав которой вошли глава муниципального образования, директор по финансам Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, директор лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» и представитель малого бизнеса.

Команда уже прошла первую волну обучения «Контексты развития российских моногородов», по окончании которой были определены основные сценарии развития Новодвинска.

Примечательно, что после каждого блока предусмотрена межмодульная проектная работа. В этот раз в качестве «домашнего задания» командам предложили оценить потенциальную привлекательность и эффективность выбранных проектов, собрать информацию, которая подтвердит их актуальность для жителей города.

— Проекты, которые мы выбрали, не связаны напрямую с деятельностью градообразующего предприятия (АЦБК), но при этом подразумевают активное с ним сотрудничество. Например, один из них заключается в создании питомника по выращиванию посадочного материала. Направление отличается от профиля АЦБК, однако в рамках работы планируется использование свободных производственных площадей комбината, кроме того, предприятие является потенциальным покупателем саженцев, – рассказал директор лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» Юрий Трубин.

Как отметили все участники обучения, особенная ценность программы в том, что команды получают полную информацию обо всем комплексе существующих мер поддержки.

— Нередко специалисты прекрасно ориентируются в инструментах развития, касающихся сферы их профессиональной деятельности, однако при этом упускают возможности, которые могут быть привлечены при взаимодействии с другими отраслями. В рамках программы федеральные эксперты рассказывают, как можно связать воедино различные инструменты развития, по максимуму использовать все ресурсы и достичь максимальной эффективности, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Результатом обучения будут прошедшие оценку федеральных экспертов прикладные программы развития российских моногородов.

Министерство экономического развития Архангельской области