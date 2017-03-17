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Представлены подробности деловой программы форума «Арктика – территория диалога»

17 марта 14:00 Арктика – территория диалога Арктика События

Центральное место в программе занимает пленарное заседание «Человек в Арктике» с участием Владимира Путина.

Деловая программа разделена на несколько направлений.

В рамках тематического блока «Человеческий капитал» пройдут заседания «Арктика – территория истории, культуры и туризма», «Арктика – территория профессионалов» и «Арктика – территория здоровья».

Среди выступающих  – заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент Университета Арктики Ларс Куллеруд, президент Международного арктического научного комитета Сьюзан Барр.

В рамках второго блока – «Устойчивое развитие Арктики» – состоится дискуссия с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, директора Akvaplan-niva AS Салве Дале, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Дэвида Болтона, министра транспорта РФ Максима Соколова, председателя Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслава Штырова.

Третье направление дискуссий – «Наука и технологии». На заседаниях «Арктика – территория современной энергетики» и «Арктика – территория транспортных возможностей» выступят представители корпораций «ВостокУголь», BP, «Росатом», «НОВАТЭК», генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главный исполнительный директор Polar Knowledge Canada Дэвид Скотт.

«Экономическое развитие Арктики» обсудят при участии заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского, вице-председателя Арктического экономического совета Теро Ваурасте, представителей правительств Архангельской и Мурманской областей, Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На полях форума «Арктика – территория диалога» пройдет ряд специальных мероприятий: форум арктических муниципалитетов, международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Арктический бизнес-форум и встреча губернаторов Северного форума.

Кроме того, состоится заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Программа форума постоянно обновляется и доступна по ссылке на официальном сайте форума. Детали участия в мероприятиях доступны в «Личном кабинете участника».

Напомним, международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Планируется, что мероприятие посетят более 1500 человек из России и зарубежных государств.

За дополнительной информацией, а также по вопросам организации интервью и комментариев, пожалуйста, обращайтесь к представителю пресс-службы фонда «Росконгресс» Юлии Шияновой. Почта: yulia.shiyanova@roscongress.org, телефон: +7 916 469-37-24.

Пресс-служба IV международного форума «Арктика — территория диалога»

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