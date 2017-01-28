«Плесецк» запустит ракету в честь юбилея региона

Подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 60-летию космодрома и города, на встрече с губернатором Игорем Орловым обсудили начальник космической гавани генерал-майор Николай Нестечук и глава муниципального образования «Мирный» Юрий Сергеев.

Игорь Орлов напомнил, что в этом году все торжественные мероприятия в городах и районах Поморья будут проходить под эгидой 80-летия Архангельской области. Глава региона предложил начальнику космодрома рассмотреть возможность посвятить юбилею Архангельской области один из пусков ракеты в 2017 году.

— Я приложу все усилия, чтобы это событие, приуроченное к столь знаковой для истории Поморья дате, обязательно произошло, – заверил Николай Нестечук.

Говорили и о проблемах подготовки и реализации федеральной целевой программы «Развитие космодромов на 2016–2025 годы», направленной на модернизацию городской инфраструктуры и повышение качества жизни военнослужащих космодрома.

Муниципалитет уже передал пакет документов с перечнем мероприятий в федеральный центр. Среди них – завершение проектов, реализуемых в рамках аналогичной программы предыдущего периода (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов и перевод на природный газ 50 жилых домов), а также новые мероприятия, связанные с развитием здравоохранения, строительством образовательных учреждений и реконструкцией городских дорог Мирного.

— Всего мы планируем реализовать 12 мероприятий, – отметил Юрий Сергеев. – Все они согласованы с заказчиком (Минстроем России) и координатором программы (Роскосмосом).

Добавим, что в настоящее время документ проходит согласование в Правительстве РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области