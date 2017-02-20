Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Архангельская область – территория спорта

20 февраля 17:45 Районы Спорт

В эти выходные в Устьянах прошёл большой снегоходный фестиваль, в Каргополе – межрегиональный хоккейный праздник а в Малых Корелах – большой детский лыжный фестиваль.

Жители Поморья и гости из других регионов могли посмотреть и принять участие в состязаниях на любой вкус.

В Каргополе получился настоящий праздник хоккея. Команды из Архангельской области и республики Коми боролись за специальный приз губернатора В Каргополе прошел настоящий праздник хоккеяАрхангельской области. Почётными гостями турнира стали представители хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР».

— Благодаря губернаторскому проекту по строительству открытых спортплощадок и хоккейных кортов во многих населенных пунктах нашего региона появились обустроенные катки. Надеюсь, после сегодняшнего турнира ещё больше ребят возьмут в руки клюшки и начнут заниматься этим спортом настоящих мужчин, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В Устьянском районе прошёл V снегоходный фестиваль «SnowУстья 2017». В этом году в Архангельскую область приехали более ста пятидесяти спортсменов из двадцати регионов страны.

— В этом году снегоходный фестиваль проходит в пятый раз. Поздравляю участников фестиваля с юбилеем! Уверена, у этих соревнований большое На детском лыжном фестивале был побит рекорд посещаемостибудущее, – отметила член Совета Федерации ФС РФ от Архангельской области Людмила Кононова.

В острой борьбе в командной гонке победили гонщики команды «Русский снег» из Вологды, второе место заняли «Снежные волки» из Санкт-Петербурга, третье поделили «Устьянские бобры» и «Экстрим Устюг».

В Малых Корелах в эти выходные прошёл грандиозный детский лыжный фестиваль. Более пятисот юных архангелогородцев встали на лыжи. Самым маленьким участникам было всего три года, тем не менее, они как заправские спортсмены, преодолели свою дистанцию – 60 метров.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

20 февраля

Ан­тон Лоба­нов: «Любые кор­рупци­он­ные про­яв­ле­ния дол­жны быть невы­год­ны»

20 февраля

Архан­гель­ская область – тер­рито­рия спорта

20 февраля

Туризм аркти­чес­кий – век­тор истори­чес­кий

20 февраля

Игорь Орлов: «Внед­ре­ние целе­вых моде­лей необ­ходи­мо для эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия области»

20 февраля

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся пуб­лич­ная защита моло­дёж­ных проектов

20 февраля

Отменять район­ные коэф­фици­ен­ты и над­бав­ки работ­ни­кам куль­туры не будут

20 февраля

Неле­галь­ных автоб­ус­ных марш­ру­тов в Архан­гель­ске боль­ше нет

20 февраля

«Вод­ник 2004» – чем­пи­он России!

20 февраля

Мезен­ская Кимжа офи­циаль­но вошла в число самых кра­сивых дере­вень России

19 февраля

В редак­ции газе­ты «Север» Игорь Орлов отве­тил на воп­росы мезенцев

19 февраля

Губер­на­тор открыл юби­лей­ные сорев­нова­ния мезен­ских конников

19 февраля

Пер­вые юнар­мейцы Архан­гель­ской области при­няли присягу

18 февраля

Игорь Орлов оце­нил стра­те­ги­чес­кие про­ек­ты моло­дых про­фес­си­она­лов Поморья

18 февраля

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

18 февраля

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся реали­за­ция про­ек­та «Уро­ки ЗАГС»

18 февраля

Сто­лица Поморья вновь собе­рёт моло­дёжь на фес­тиваль «Помним. Гор­димся. Верим»

18 февраля

День рос­сийск­их сту­ден­ческ­их отря­дов отмети­ли в Архан­гель­ске

17 февраля

Наши стрел­ки Дарья Вдо­вина, Сер­гей Круг­лов и Лео­нид Еки­мов завое­вали оче­ред­ные медали

17 февраля

Волон­тёры фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» про­хо­дят обучение

Похожие новости

20 февраля Общество

Архан­гель­ская область – тер­рито­рия спорта

20 февраля Общество

«Вод­ник 2004» – чем­пи­он России!

17 февраля Общество

Наши стрел­ки Дарья Вдо­вина, Сер­гей Круг­лов и Лео­нид Еки­мов завое­вали оче­ред­ные медали

17 февраля Общество

Алек­сандр Терен­тьев завое­вал «брон­зу» на Олим­пийск­ом фестивале

17 февраля Общество

Пило­ты сне­го­хо­дов пока­жут класс в устьянс­кой «Мали­нов­ке»

16 февраля Общество

Дарья Вдо­вина победи­ла на сорев­нова­ни­ях в Ижевске

16 февраля Общество

Соло­вец­кие школь­ники отпра­вились в Москву

16 февраля Общество

Тур­нир по хок­кею на вален­ках вновь прой­дёт на Соловках

16 февраля Общество

В рам­ках меж­дуна­род­ного фору­ма в Архан­гель­ске прой­дут Аркти­чес­кие игры

15 февраля Общество

Ярос­лав Без­со­лов стал сереб­ряным при­зё­ром меж­дуна­род­ного тур­нира по боксу

14 февраля Общество

Алек­сандр Румян­цев – победи­тель V этапа Кубка Рос­сии по конь­ко­бежному спорту

14 февраля Общество

День зим­них видов спор­та соб­рал более тыся­чи архан­гело­гор­од­цев

13 февраля Общество

Стре­лок Миха­ил Иса­ков завое­вал вто­рую медаль на пер­венстве России

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия