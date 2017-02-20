В эти выходные в Устьянах прошёл большой снегоходный фестиваль, в Каргополе – межрегиональный хоккейный праздник а в Малых Корелах – большой детский лыжный фестиваль.

Жители Поморья и гости из других регионов могли посмотреть и принять участие в состязаниях на любой вкус.

В Каргополе получился настоящий праздник хоккея. Команды из Архангельской области и республики Коми боролись за специальный приз губернатора В Каргополе прошел настоящий праздник хоккеяАрхангельской области. Почётными гостями турнира стали представители хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР».

— Благодаря губернаторскому проекту по строительству открытых спортплощадок и хоккейных кортов во многих населенных пунктах нашего региона появились обустроенные катки. Надеюсь, после сегодняшнего турнира ещё больше ребят возьмут в руки клюшки и начнут заниматься этим спортом настоящих мужчин, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В Устьянском районе прошёл V снегоходный фестиваль «SnowУстья 2017». В этом году в Архангельскую область приехали более ста пятидесяти спортсменов из двадцати регионов страны.

— В этом году снегоходный фестиваль проходит в пятый раз. Поздравляю участников фестиваля с юбилеем! Уверена, у этих соревнований большое На детском лыжном фестивале был побит рекорд посещаемостибудущее, – отметила член Совета Федерации ФС РФ от Архангельской области Людмила Кононова.

В острой борьбе в командной гонке победили гонщики команды «Русский снег» из Вологды, второе место заняли «Снежные волки» из Санкт-Петербурга, третье поделили «Устьянские бобры» и «Экстрим Устюг».

В Малых Корелах в эти выходные прошёл грандиозный детский лыжный фестиваль. Более пятисот юных архангелогородцев встали на лыжи. Самым маленьким участникам было всего три года, тем не менее, они как заправские спортсмены, преодолели свою дистанцию – 60 метров.

Агентство по спорту Архангельской области