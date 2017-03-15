Арктический плавучий университет в 2017 году отправится изучать «Арктикум Инкогнита»

Завершается формирование программы работы экспедиционного проекта «Арктический плавучий университет» на 2017 год. На этот раз в сфере внимания учёных и студентов разных стран окажется «Арктикум Инкогнита»: неизвестная и непознанная Арктика.

Экспедиция пройдёт в рамках мероприятий Года экологии в России, отмечает пресс-служба САФУ.

Фокус внимания учёных будет направлен на изучение Земли Франца-Иосифа. Программа исследований будет включать комплекс морских и наземных изысканий. Вместе с российскими студентами и исследователями в Арктику отправятся представители Швейцарии.

Отдельный пласт исследований посвящён химии почв и вопросам перехода различных химических элементов с суши в воду. Актуальность этой темы обусловлена изменением климата и деградацией многолетней мерзлоты. Тяжелые металлы или опасные вещества, попадая в воду, могут в итоге оказаться в живых организмах, морских животных, рыбе. А это уже потенциальная угроза здоровью человека.

Напомним, за пять лет существования «Арктический плавучий университет», базой которого стало научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» провёл в экспедициях более 200 дней.



Уникальный совместный проект САФУ имени М.В. Ломоносова и Росгидромета реализуется при поддержке правительства Архангельской области и объединяет 23 ведущих научных учреждения России и зарубежья.

— В этом году мы продолжим работы по изучению трансформации атлантических водных масс, тёплых вод Гольфстрима в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, – рассказал руководитель проекта «Арктический плавучий университет» Константин Зайкова. — Будем изучать палеомагнетизм архипелага Земля Франца-Иосифа, это может дать представление о его геологических ресурсах и биологическое разнообразие островов.

Министерство образования и науки Архангельской области