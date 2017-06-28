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Бюджет-2017: 688 миллионов дополнительно на «майские» Указы

28 июня 16:15 Майские указы Президента Бюджет

На сессии областного Собрания внесены изменения и дополнения в областной бюджет текущего года. В частности, 688 миллионов рублей дополнительно направлено на обеспечение достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «майскими» Указами Президента.

Выступая на сессии, министр финансов Архангельской области Елена Усачёва отметила, что большая часть из этой суммы будет направлена в виде субсидии муниципальным районам и городским округам. Источником послужили дополнительные поступления налога на прибыль.

Помимо этого, в ходе исполнения бюджета по разным причинам появилась экономия по ряду расходных статей. Эти средства, а также оставшуюся часть дополнительных поступлений налога на прибыль решено направить на решение не менее значимых задач.

Так, 111 млн рублей предусмотрено выделить дополнительно на выплату региональной социальной доплаты к пенсии до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера.

В виде дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов предложено зарезервировать 35 млн рублей.

11,5 млн рублей выделено на социальные выплаты молодым семьям на приобретение либо строительство жилья по сертификатам, выданным в прошлом году.

43,7 млн рублей дополнительно направят на три инвестиционных объекта: школу в Красноборске, Архангельский театр кукол, а также на разработку проектно-сметной документации для филиала Плесецкой районной больницы в Обозерском.

Кроме того, на основании оценки налоговой службы на 147 миллионов рублей увеличен объем областного дорожного фонда. Эти средства предложено направить на содержание и ремонт региональных автомобильных дорог Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож и Вельск–Шангалы.

Кроме того, 124 миллиона рублей дополнительно направлено на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий населения.

— Темпы исполнения бюджета текущего года позволили внести ряд изменений в доходные источники – это и налог на прибыль, и акцизы на топливо, – отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Такая позитивная динамика внушает определенный оптимизм.

Также в ходе сессии депутатами областного Собрания утверждён отчёт об исполнении бюджета региона в 2016 году. Напомним, что накануне отчёт был представлен на публичных слушаниях.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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