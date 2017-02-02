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Объявлена деловая программа форума «Арктика – территория диалога»

2 февраля 12:30 Арктика – территория диалога Экономика События Арктика Архангельск Наука
В рамках форума запланировано 32 тематические сессии, два пленарных заседания и расширенное заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики.
В рамках форума запланировано 32 тематические сессии, два пленарных заседания и расширенное заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Опубликована деловая программа IV международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт с 29 по 30 марта в Архангельске.

Напомним, ключевая тема форума – «Человек в Арктике». В его рамках предполагается провести более сорока мероприятий, в том числе – 32 тематические сессии и дискуссии, два пленарных заседания и расширенное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Откроет международный арктический форум пленарное заседание «Арктика – территория для жизни», посвящённое вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств.

Участники пленарного заседания «Человек в Арктике», которое состоится 30 марта при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудят приоритеты России в реализации арктических проектов.

Тематический блок «Человеческий капитал» включает дискуссии по таким темам, как кадровое обеспечение региона, формирование системы комплексной медицинской помощи и применение передовых медицинских технологий в Арктике, развитие туристического потенциала Заполярья.

Механизмы повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ обсудят в рамках блока «Устойчивое развитие Арктики». Здесь же будут затронуты темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций в промышленные проекты.

Дискуссии блока «Наука и технологии» коснутся внедрения инновационных технологий для обеспечения высокого уровня жизни коренного населения, а также механизмов освоения природных ресурсов и обеспечения энергоснабжения арктических регионов.

В это же время в Архангельске пройдут также международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», форум арктических муниципалитетов и Арктический бизнес-форум.

Подробная информация о программе, деловых событиях и спикерах мероприятия будет появляться в режиме реального времени на официальном сайте форума.

За дополнительной информацией, а также по вопросам организации интервью и комментариев можно обращаться к представителям пресс-службы форума: 

Пресс-служба IV международного форума «Арктика – территория диалога»

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