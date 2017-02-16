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В рамках международного форума в Архангельске пройдут Арктические игры

16 февраля 9:30 Арктика – территория диалога Спорт Арктика

К международному форуму «Арктика – территория диалога», который состоится в Архангельске с 29 по 30 марта, готовят грандиозный спортивный праздник. В столице Русского Севера в дни проведения форума состоятся сразу семь спортивных мероприятий, объединённых в Арктические игры.

В «Норд Арене» состоится первенство России и соревнования на Кубок Арктики по дзюдо. В Архангельск приедут около 250 лучших юных борцов страны. Предполагается, что турнир могут посетить именитые российские атлеты и даже олимпийские чемпионы.

Традиционные весенние Беломорские игры и всероссийский юношеский турнир по хоккею с мячом «Vodnik Open» в этом году будут проводиться в рамках международного арктического форума, как и региональный финал «Ночной хоккейной лиги».

Кроме турниров по хоккею с мячом и с шайбой, в рамках форума в Архангельске пройдут состязания по самому демократичному виду хоккея – на валенках. Для того, чтобы заниматься этим увлекательным видом спорта, не нужно ничего, кроме клюшки и хорошего настроения!

И наконец, на эти же даты запланированы зимний фестиваль «Арктика – территория ГТО» и шахматный фестиваль «Поморская ладья». 

— Подготовка ко всем спортивным мероприятиям идет в плановом порядке, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Уверен, что все соревнования мы проведем на самом высоком уровне.

Напомним, форум «Арктика – территория диалога» пройдёт с 29 по 30 марта. Его программа предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий, круглых столов и дискуссий, двух пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Агентство по спорту Архангельской области

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