Проведение реформы контрольной и надзорной деятельности обсудили на селекторном совещании под руководством председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Участие приняли представители руководства профильных федеральных и региональных ведомств.

От Архангельской области участвовали председатель правительства региона Алексей Алсуфьев, заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, представители контрольно-надзорных органов и деловых сообществ Поморья.

Дмитрий Медведев отметил: успех любой реформы зависит от эффективности её исполнения в регионах.

Он обратил особое внимание руководителей контрольных ведомств на то, что начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категории рисков:

«По таким категориям необходимо распределить все поднадзорные объекты. Контрольный фокус – на местах, где угроза причинения вреда, прежде всего, жизни и здоровью людей, является максимальной. И наоборот, нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальные риски незначительны».

Изменить философию контроля

По словам премьера, деятельность контрольных ведомств будет оцениваться «не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчётам, а по улучшению реальных показателей безопасности».

Но главное, продолжает Дмитрий Медведев, необходимо принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного» отношения к бизнесу.

— И люди наши, и, конечно, сам бизнес ждут от реформы конкретных результатов, прозрачности, современных и предсказуемых подходов, качества работы. Ждут нового уровня безопасности и нового уровня экономической свободы. Мы договорились, что каждым надзорным органом в регионе ежеквартально будут проводиться публичные обсуждения результатов проверок с предпринимателями – по существу и в профессиональном ключе, – подчеркнул премьер.

Открытый диалог – в нужном и интересном для бизнеса формате

По завершению селектора в правительстве Архангельской области состоялось обсуждение аспектов, прозвучавших на совещании.

Наибольшее внимание уделили вопросу повышения качества проведения публичных обсуждений с предпринимателями результатов проверок.

Как отметил Виктор Иконников, на сегодняшний день такие слушания каждое ведомство проводит по своему регламенту:

«Для повышения качества и эффективности этой работы необходимо выработать единый формат организации открытого диалога с бизнесом. Публичное обсуждение должно стать понятным, а главное, нужным и интересным событием для предпринимательского сообщества».

В дискуссию – как организовать такой диалог – активно включились представители самых различных ведомств и организаций: Роман Бузинов (управление Роспотребнадзора), Сергей Акулич (областная прокуратура), Василий Сидоровский (торгово-промышленная палата региона), Сергей Родионов (УФНС), Мамикон Гекчян (общественная палата области).

По итогам обсуждения решено, что на публичные слушания, прежде всего, нужно привлекать предпринимателей, которые подвергались проверкам и готовы высказать своё мнение.

Открытые дискуссии с участием контрольно-надзорных органов и предпринимателей должны проводиться с участием большой бизнес-четвёрки Поморья: представителей «Опоры России», «Деловой России», Архангельской торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей.

Инициативы Поморья – на федеральный уровень

В течение трёх ближайших недель участники регионального совещания сформируют и обоснуют свои инициативы по ряду позиций:

повышению качества публичных слушаний в Поморье,



обоснованности решений контрольно-надзорных органов по проведению внеплановых проверок в регионе,



координации работы контрольно-надзорных органов и областной прокуратуры в применении риск-ориентированного подхода при формировании планов проверок.



Свои предложения они направят в аппарат уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.

Затем на основе этих инициатив будут сформированы предложения от Архангельской области для представления их на федеральном уровне.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области