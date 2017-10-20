Вниманию арендаторов земли: истекает срок внесения арендной платы для физлиц

Министерство имущественных отношений Архангельской области напоминает, что 15 ноября 2017 года истекает срок внесения арендной платы за использование земельных участков за 2017 год арендаторами, являющимися физическими лицами.

В случае несвоевременного внесения арендной платы арендаторам будут начислены пени.

На территории нашего региона арендная плата за земельные участки исчисляется и взимается в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Архангельской области, утвержденной постановлением областного правительства от 15 декабря 2009 года № 190-пп.

Министерство имущественных отношений Архангельской области