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Региональный бизнес-форум: итоги работы по каждому из пунктов резолюции подведут через год

31 мая 14:30 Бизнес

В XIX конференции малого и среднего предпринимательства в году приняли участие около 700 человек, была организована работа 20 различных секций.

Отметим, что все предложения предпринимателей, озвученные в ходе дискуссий и круглых столов, были зафиксированы организаторами и объединены по тематическим блокам.

Среди наиболее обсуждаемых тем – внедрение онлайн-касс, законодательные проекты по вопросам налогообложения, меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В прошлом году по итогам конференции малого и среднего бизнеса была впервые подготовлена резолюция, фиксирующая главные предложения участников дискуссий и поручения, сформулированные по итогам всего комплекса мероприятий. Нововведение было принято, как единая форма подведения итогов конференции.

— Для нас принципиально важно, чтобы конференция имела реальный, прикладной эффект, поэтому и резолюция, подготовленная по её итогам, должна стать не рамочным документом, а чётко структурированным сводом поручений, – пояснил заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

Итоги работы по каждому из положений резолюции будут подведены через год на XX конференции малого и среднего предпринимательства. 

— Нами были зафиксированы не только пожелания участников по системным региональным вопросам, но и их предложения по организации самого бизнес-форума, – подчеркнул заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко. – Отмечу, что форум в следующем году будет юбилейным. На нём планируется представить оценку предпринимательской среды региона. Также рассмотрено предложение об организации отраслевых секций, «Дня подрядчика» и учреждение профильной премии для предпринимателей.

Министерство экономического развития Архангельской области

Комментарии

Семён Вуйменков, министр экономического развития Архангельской области

В регионе есть два важнейших для предпринимательского сообщества мероприятия – конференция малого и среднего предпринимательства и деловая программа Маргаритинской ярмарки. Первый ориентирован на диалог внутри региона с максимальным вовлечением в работу жителей отдалённых муниципальных образований, для формирования собственной повестки. К участию во втором привлечён широкий круг федеральных экспертов, что позволяет на высоком уровне обсудить перспективы развития региона с учётом федеральных инструментов поддержки и существующие в области проблемы, в том числе и выявленные в рамках работы на конференции МСП.

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