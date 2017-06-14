Реализацию инвестпроектов в сфере транспорта обсудят на форуме в Москве

6–7 июля в Москве пройдёт III стратегический форум «Транспортные системы России». Организатор мероприятия – Центр развития государственно-частного партнёрства при поддержке Минтранса России, Федерального дорожного агенства и госкомпании «Автодор».

Ежегодно на форуме собираются ведущие эксперты отрасли – представители профильных федеральных и региональных органов власти, банкиры, концессионеры, руководители инфраструктурных и строительных компаний, юристы и консультанты.

Главная задача форума – выработка консолидированных предложений участников рынка для развития транспортной инфраструктуры России.

В рамках деловой программы участники рассмотрят текущие подходы к реализации инвестпроектов в сфере транспорта.

Среди ключевых вопросов – последние тенденции в сфере проектного финансирования и управления, определение косвенных эффектов от реализации транспортных проектов и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики, несистемное внешнее вмешательство и общественно-политические риски транспортных проектов, перспективы развития платных автомобильных дорог, а также роль технологических и управленческих инноваций.

Отдельное внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также появлению проектов в сфере обустройства дорог и создания парковочного пространства.

В формате мастер-классов эксперты расскажут о зарубежном опыте реализации транспортных проектов, а также раскроют особенности прогнозирования транспортных потоков в ГЧП-проектах.

В традиционном формате «стресс-теста» будут рассмотрены перспективные проекты по созданию систем легкорельсового транспорта, платных переездов и мостовых переходов.

В частности, будут представлены проекты, прошедшие первичный отбор в рамках программы поддержки проектных инициатив, проводимой Центром развития ГЧП совместно с Советом Федерации и Агентством стратегических иницатив.

Лучшим проектам будет оказано содействие в структурировании и привлечении финансирования. Официальными партнерами программы выступает Сбербанк России, Евразийский банк развития и федеральный центр проектного финансирования Внешэкономбанка.

Во второй день форума в формате экспертных сессий, мастер-классов и деловых игр Институт развития ГЧП проведет образовательную программу, посвященную технико-экономическому проектов ГЧП и обзору лучших практик транспортной отрасли.

Познакомиться с полной программой форума и пройти регистрацию можно здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области